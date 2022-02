Riforma del Csm: si va avanti anche tra i mugugni dei partiti.

Giustizia, Draghi accelera. Magistrati in politica: mai più porte girevoli.Riforma del Csm: si va avanti tra i mugugni dei partiti.

E ora Mario Draghi accelera sulla giustizia. Il caso della fondazione Open, con il rinvio a giudizio di Renzi ed alcuni suoi fedelissimi, e la mossa dell’ex “rottamatore” che ha denunciato i magistrati che hanno indagato su di lui, sposta prepotentemente l’attenzione del dibattito politico sulla riforma del Csm. Più facile a dirsi che a farsi dal momento che tra i partiti le tensioni non mancano. E’ il caso della legge elettorale per selezionare i consiglieri togati dell’organismo di autogoverno dei giudici (che dovrebbero passare da 16 a 20), nonché il destino dei magistrati che decidono di scendere in politica. Al momento non sembrano esserci più molti dubbi circa il fatto che non ci saranno più deroghe per chi decidesse di candidarsi sia nelle amministrazioni locali che in quelle nazionali. In casi del genere – è l’indicazione – la porta “girevole” per rientrare in magistratura verrà chiusa definitivamente, proprio come prevedeva il disegno di legge presentato dall’ex Guardasigilli Bonafede. E su questo non sembra disposto a fare sconti neanche Draghi. Dove però nascono i mugugni è sulla legge elettorale per il Csm, su cui la Lega, in tandem con Forza Italia, vorrebbe il sorteggio temperato, mentre la ministra di Giustizia Cartabia, unitamente a Pd e M5S, preferirebbe un maggioritario “binario”, soluzione che, però, secondo i sostenitori del sorteggio, non stopperebbe le scelte correntizie. Insomma: la contesa è solo all’inizio e tra i partiti si annunciano scintille.

Renzi si va avanti anche tra i mugugni dei partiti e ora do dire basta: “I giudici? Con me cascano male” “A Conte e Grillo nessuno ha tolto i cellulari. Io e la mia famiglia trattati come gangster”

È un Renzi molto arrabbiato e irritato quello delle recenti dichiarazioni rilasciate a Radio Leopolda. “Sono cascati male, se c’è uno che non si tira indietro sono io. Basta buonismo, ora reagisco“, ha tuonato. “La mia vita è stata scardinata con un dolore personale e familiare che non auguro al peggiore nemico e l’Anm è stata sempre in silenzio“, ha aggiunto Renzi.

Poi, osserva: “L’appannamento della funzione del magistrato non dipende da quello che dice Renzi ma da quello che fa un magistrato. Se fa un atto sessuale il Csm ti dà due mesi in meno di anzianità, se lo fa un cittadino si prende anni di galera“.

“E’ il primo processo in cui si va in aula dopo quattro pronunciamenti della Cassazione. Non è stato Renzi ma la Cassazione a criticare i giudici“.

“A Conte e a Grillo, i Pm di Milano e Roma non hanno tolto i cellulari, hanno utilizzato uno stile diverso da quelli di Firenze. Uno di loro si occupa a tempo pieno della famiglia Renzi: prima che diventassi premier eravamo una famiglia rispettabile, ora sembriamo un’associazione di gangster” ha detto in tono sarcastico.

