Tranquillo matteo Renzi, l’associazione di gangster la vedo piuttosto in chi ti sta facendo del male; sono lobby e politici della peggior specie quella che ha sapore di mafia.

I RIFORMISTI COI RIFORMISTI, I CONSERVATORI COI CONSERVATORI.

Il centrodestra è andato in pezzi, almeno quattro, per mille ragioni politiche e di potere. Quelle politiche erano venute meno da anni, quando nel 2018 Salvini decise di governare col M5S e gli altri pezzi rimasero fuori a guardare.

Da allora la crepa si è andata allargando e quell’alleanza si è trasformata in un condominio litigioso, dove prevaleva solo la competizione interna per la leadership. Strategie, agende, posizionamenti e tattiche tutte diverse tra loro e misurate solo sul termometro elettorale di ciascuno in base alla regola, suicida, secondo la quale avrebbe comandato chi avesse preso più voti. Regola berlusconiana che, visti gli esiti, dimostra la perdita di lucidità politica e di contatto con la realtà dell’ex cavaliere.

Il colpo di grazia al centrodestra l’hanno dato gli esiti politici della pandemia, quando è stato evidente che il cambio epocale di paradigma, necessitava di una armatura totalmente diversa da quella della destra. In Europa soprattutto, e l’Italia è Europa. E chi fino ad allora dall’Europa politica era rimasto ciecamente e fieramente fuori, non avrebbe potuto che giocare di rimessa o sedere nella panchina che conta, ma solo da riserva.

Draghi al governo è stato il punto di svolta che ha segnato, prima ancora di un indispensabile cambio di passo rispetto all’inadeguatezza precedente, soprattutto un riallineamento dell’Italia allo spirito dei tempi richiesto dal nuovo paradigma. Un tentativo di risposta forte e adeguata, ma dall’esito ancora incerto per le resistenze di chi ancora si attarda coi vecchi schemi di destra, sinistra e centro, sperando di farli rientrare come il piede in una scarpa sottomisura.

Ma se Sparta, il cdx, piange, Atene, il csx, non ride. Perché anche il csx non esiste più. Le divisioni, che nel cdx sono tra partiti, nel csx si sono moltiplicate tra le correnti all’interno del PD. A partire dalla sua fondazione, nonostante la buona volontà di alcuni per superarle, ma quella prevalente di molti per consolidarle.

L’esito del referendum del 2016 non fu nefasto solo per il Paese, come gli avvenimenti seguenti certificheranno, ma lo fu soprattutto per il PD, che rappresenta la quasi totalità del csx. Con la fine dell’ispirazione maggioritaria del PD, a partire da allora, inizia il count down della fine del csx stesso.

Cosa altro è il considerare strategica l’alleanza col M5S, un partito non partito il cui sedicente capo, ancora oggi, dice esplicitamente di non voler neanche sentir parlare di csx, ma di campo progressista, se non decretare la morte cerebrale del csx?

Anche il csx ha, in questi giorni, il suo colpo di grazia nell’implosione del M5S, preannunciata da Renzi già da diversi mesi. Al PD viene meno, rovinosamente, l’esclusivo fondamento della sua strategia. Chi, nonostante avvertito dai fatti, si è ostinato a voler costruire il futuro sulle sabbie mobili, fino al punto di scambiare un inutile affannato per un punto di riferimento imprescindibile, oggi corre sperduto su uno stradone di periferia e dovrebbe renderne conto ai militanti e agli elettori.

Oggi l’unica cosa certa è che non è più tempo di restauri sperando in un bonus, c’è da ricostruire tutto.

A cominciare dai partiti per arrivare fino alle Istituzioni. Inutile usare il discorso di Mattarella al Parlamento come un espediente di propaganda. Sanremo è finito come previsto dal marketing, ma nel 2023 la posta in gioco non dovrà essere vinta al televoto da un Paese che potrebbe avere fallito i suoi obbiettivi di riforme.

Non ci sono più cdx e csx, ci sono i riformisti con l’Europa e i conservatori con la destra nazionalsovranista.

Non parliamo del sole dell’avvenire, inutile porsi obbiettivi millenari o esistenziali. Parliamo di una difficile transizione da governare qui e ora. Come giocare una partita a biliardo su una nave che rolla fortemente su un mare in tempesta. I riformisti possono indicare la direzione, ma l’approdo non è scontato.

Quindi basta con l’accanimento terapeutico sui cadaveri del cdx e del csx, ma che si uniscano per la traversata i riformisti di destra, centro e sinistra, cominciando col rifiutare queste definizioni per insegnare ai cittadini che sono quelle che soffocano la loro intelligenza politica e fermano il Paese. E per evidenziare che, al lato opposto, ci sono i conservatori di destra, centro e sinistra.

PS:Il problema è che solo Renzi ha dimostrato coi fatti di essere un riformista vero. Gli altri di destra, di centro e di sinistra che si professano tali, lo sono solo a chiacchiere. Per esempio Forza Italia e Toti votarono No alla riforma costituzionale, NO alle unioni civili, No alla buona scuola…quindi se si pensa di poter giustificare un’alleanza con Forza Italia e Coraggio Italia sotto la bandiera del riformismo secondo me siamo fuori strada. A quei due partiti non interessa il riformismo a tutto tondo per il bene del Paese…ma interessa solo la tutela dei propri gruppi elettorali di riferimento, se non addirittura dei propri interessi personali come nel caso di Berlusconi. Il problema delle alleanze per Renzi rimane un problema serio perché sul riformismo di alto profilo per il bene del Paese lui predica nel deserto.

Tranquillo matteo Renzi, l’associazione di gangster la vedo piuttosto in chi ti sta facendo del male; sono lobby e politici della peggior specie quella che ha sapore di mafia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo