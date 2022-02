Costituzionale : bisognera’ ripartire dal referendum 2016. Occasione mancata.

Purtroppo….ed anche in quella circostanza, sciagurata per il nostro Paese, certa magistratura e certa politica ha pesantemente interferito. Non dimenticherò mai le invettive di Davigo attualmente sotto processo. E i Dalema, Bersani, Speranza brindarono dopo la sconfitta del referendum di Renzi. Quest’ultimo fece un errore (dovuto alla sua giovane età, più che alla sua poca intelligenza e lungimiranza) nel presentarlo come un qualcosa talmente importante che qualora fosse bocciato, si sarebbe ritirato dalla politica. Quale occasione più ghiotta nelle mani dei rottamati (Dalema e Bersani) per mettersi d’accordo con i 5S per far propaganda contro….Si nel 20016 gli italiani non hanno capito niente, e si pensa che lo capiranno adesso ,ho dei dubbi. Ma. Nessuno ha il coraggio di dire che è per quel referendum mancato che l’Italia ha cambiato tre governi in tre anni. Parlano di una nuova legge elettorale perché non si può andare avanti così, ma perché allora non si è votato sì al referendum? Per danneggiare Renzi hanno danneggiato tutti noi e ora nessuno ha il coraggio di dire che hanno fatto un grandissimo errore.E sarebbero cambiate tante cose per il bene del popolo ITALIANO. Certo non per L’ACCOZZAGLIA POLITICA DEL NO.

Costituzionale : bisognera' ripartire dal referendum 2016. Occasione mancata

