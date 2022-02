Ma va.. il bibitaro vuole il posto. Strano. Dal Diego Armando Maradona al parlamento, la poltrona come è conveniente.Caro DIBA IL GE GHEVARA di facciata ma FASCISTA D’ANIMO.Ringrazi il giornalone multiplo se adesso è un idolo.

Premesso che non sopporto il grillini sotto nessuna forma, tra Conte Tacchia, Che dei disagiati e bibitaro istituzionale, se giggino sembra un sommelier il GE GHEVARA dei disagiati sembra l’accanito avventore dell’osteria.

Da non avvocato d’ufficio non posso che fare una basica considerazione sul duo Di Maio & Di Battista. Son partiti malissimo insieme, il primo si è pian piano emancipato e qualcosa di buono lo ha fatto nel suo ruolo ministeriale mentre l’altro lo sento sempre e solo ululare alla luna. Il resto a commento lo lascio agli altri ma pur lontano dal mondo grillino sono contento che in comune fra i due la cosa più evidente rimasta è quel “Di” del cognome. Poi entrambi rosicano per la fine che faranno a breve.

Il duro attacco di Di Battista.”Da bibitaro a sommelier, Di Maio è diventato uomo di potere”.

“Luigi con i ‘suoi’ dopo l’elezione di Mattarella sembravano i forzisti che occuparono il tribunale di Milano. Che c’è di politico nella claque dietro? Vogliono i posti”.

“Luigi Di Maio ormai è diventato un uomo di establishment, di potere. È cambiato, oggi è un uomo di sistema, pensa alla prosecuzione della sua carriera politica nonostante avesse giurato più volte ‘due mandati e poi a casa, torno alla mia vita’”. Così Alessandro Di Battista ad ‘Accordi&Disaccordi’ in onda sul Nove. “Di Maio pensa a collocare sé stesso, ma anche il Movimento perché io dubito voglia lasciarlo – aggiunge -. Secondo me vorrebbe spostarlo soltanto il più possibile al centro. Cosa che ha sempre fatto dicendo ‘siamo liberali, moderati’, chiedendo scusa per ogni cosa”. “È scaltro, è preparato, è un grande lavoratore e una persona onesta. Se si è innamorato della politica o della poltrona? Nel caso di Luigi non c’è molta differenza in questo momento”, prosegue, confessando di sentirsi con Di Maio “ogni tanto”. Luigi Di Maio con i ‘suoi’ dopo l’elezione di Mattarella “sembravano i forzisti che occuparono il tribunale di Milano. Che c’è di politico nella claque dietro? Vogliono i posti”.

