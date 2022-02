METTI UNA SERA A FIRENZE.Hanno montato una tale VACCATA di commedia che si ritorcerà contro di loro DEVASTANDOLI, TUTTI!

IL POST SOTTO E DA LEGGERE E CONSERVARE A FUTURA MEMORIA. IL LIVORE E L’ACCIDIA DI BERSANI GLI HANNO ANNULLATO QUELLE POCHE SINAPSI CHE AVEVA. LUI NON PUÒ PARLARE, LUI CHE HA RICEVUTO DENARO A PIÙ RIPRESE DALLA FAMIGLIA RIVA, DALLA FEDER ACCIAI , E FEDERAZIONI DI ALTRE COSUCCE (CACCIA, PESCA E QUANT’ALTRO) ALLORQUANDO RIVESTIVA MALAUGURATAMENTE L’INCARICO DI MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. IL PD NON ESISTEVA E LUI HA INTASCATO PRO DOMO SUA CHE GLI VENIVA ELARGITO A PIÙ RIPRESE ABBONDANTEMENTE. FORSE PENSA CHE ABBIAMO LA MEMORIA CORTA E A SINGHIOZZO COME LUI? ILLUSO!

E STATA MESSA A CARTELLONE LA COMEDIA ESILERANTE “METTI UNA SERA A FIRENZE”.



Metti che sei il dirigente di un partito. Metti che decidi di dare vita autonomamente a una fondazione per fare attività di approfondimento sui temi economici, sociali, culturali del mondo che cambia. Metti che con quella fondazione organizzi iniziative pubbliche, tipo convegni, incontri, presentazione di libri, che finanzi con sottoscrizioni volontarie di cittadini che ti stimano. Metti che ogni centesimo che ti viene dato, sempre tracciato dalle banche di provenienza, a differenza di gran parte delle fondazioni in attività, la tua pubblica tutto e rende pubblici i bilanci come previsto dalla legge. In primo luogo perché sei una persona onesta, ma anche perché sei un ragazzo avveduto e sai benissimo che ti stanno tutti col fucile puntato.

Se sei un dirigente di un partito politico puoi farlo o no? La risposta è sì, se hai la sede in qualunque posto d’Italia che non sia Firenze. Se hai sede nel capoluogo toscano la risposta è no, perché quella Procura considera la fondazione che hai costituito una “articolazione” del tuo partito e quindi le sottoscrizioni che ricevi, pure legittime, devi registrarle non nei conti della fondazione, ma in quelli del partito. Se non lo fai loro considerano quelle sottoscrizioni reato di finanziamento illecito al partito. Con tutto il corollario di presunti reati che possano accompagnarlo.

Puoi anche chiamare la tua fondazione col nome di un illustre politico del passato, da Gramsci a De Gasperi, da Sturzo a Nenni o Berlinguer e puoi farla dirigere da persone con la tessera del tuo partito in tasca. Magari chiedere un contributo statale di sostegno, che ti viene giustamente assegnato e che non ha niente a che vedere con il finanziamento pubblico di un partito. Succede. Ma se hai sede a Firenze, ti chiami Matteo Renzi e la tua fondazione si chiama Open non puoi farlo. Comico no?

La cosa più comica è che tra i testimoni ascoltati nell’inchiesta contro Renzi c’è Bersani, evidentemente considerato fondamentale dall’accusa. Il quale, prima di scappare di casa, ed essere raccolto dai PPMM fiorentini, protestava tre giorni su due perché Renzi con Open organizzava la Leopolda senza alcuna partecipazione operativa e alcun intervento del PD, quindi al di fuori dell’agenda politica e dell’attività del partito. Open era considerata un corpo estraneo al PD, la Leopolda messa all’indice come una iniziativa privata avulsa dal partito, la prova plastica del tradimento consumato dallo stesso suo segretario considerato “uno che si è impossessato del nostro partito” per distruggerlo.

Un testimone proprio attendibile! Come quando i PPMM presero per buone le dichiarazioni di Giovanni Pandico contro Enzo Tortora che gli aveva rimandato in dietro i famosi centrini. E alle insistenze rabbiose del camorrista Tortora rispose di smetterla di rompergli le scatole. Vendetta! Bersani arrivò in Procura senza parafanghi né portiere, il motore andato da un pezzo, per testimoniare contro chi l’aveva sostituito con voto popolare. Era di ritorno dallo sfasciacarrozze dove stava in deposito e da dove usciva solo “di martedì”, per tenere la rubrica TV “Quanto era bella la Valtellina quando ci andavamo solo noi”.

Non credo che l’accusa chiamerà Bersani a testimoniare in tribunale. Troppo rischioso sottoporlo al controinterrogatorio della difesa. Nel caso, se fossi il collegio di difesa di Renzi, lo citerei come testimone a discarico.