Oltre la mucca nel corridoio ed il tacchino sul tetto tiene una gallina nella testa che le mangia il cervello..

Ho visto che è uscita di nuovo una dichiarazione di Bersani contro di me, nel suo simpatico ruolo di testimone dell’accusa. Bersani dice che ho usato la fondazione per scalare il partito. Bisognerà che qualcuno gli ricordi che io ho scalato il partito solo perché lui prima ha perso le elezioni e poi ha combinato il pasticcio del Quirinale 2013. Non sono arrivato alla guida del PD grazie alle lobby ma grazie agli errori di Bersani.

E, comunque, questo processo si occupa di finanziamenti tra il novembre 2014 e il 2018: qualcuno dovrà dire a Bersani, con cautela, che il partito lo avevo già scalato da un pezzo. Ma, soprattutto, ho ricordato a Pier Luigi Bersani che ogni volta che lui parla di finanziamento illecito ai partiti, un cittadino di Taranto si sente male. Perché Bersani è quello che ha preso i soldi dei Riva per fare la sua campagna elettorale. Io li ho presi come Governo per fare il risanamento ambientale che era atteso da decenni. Questa è la differenza. Prima di parlare di finanziamento alla politica, Bersani dovrebbe riflettere su Taranto. E chiedere scusa. Non accusare gli altri. Matteo Renzi

Dobbiamo ripeterlo????? Finchè Bersani parlerà male di RENZI sarà sempre INVITATO da La7 (gruber, floris, formigli). Il giorno che tutta l’impalcatura inventata cadrà, vedrete che Bersani scomparirà dai RADAR di La7. SCOMMETTIAMO?????

La scalata di Renzi inizia prima, ed è voluta da tutti.

Poi (gran parte di loro) quando capiscono che Renzi non sarebbe stato un uomo al servizio delle correnti bensì solo della sua composta da … sic … galantuomini, hanno cercato di fargli terra bruciata.

E nelle more, il paese assiste silenzioso a tali sceneggiate e magari è disposto a scendere in piazza sfasciando tutto ciò che capita a tiro, correndo tutti i rischi del caso, arresti, conseguenze da rissa ecc, per che cosa? Per protestare contro il green pass!! O contro la prova scritta all’esame di stato, ecc.ecc. Pover’anoi!

Questa è l’Italia!

Io sarei disposto a scendere in piazza e a farmi anche arrestare per protestare contro una legge elettorale che da più di 20 anni ci regala classi dirigenti che non sanno neanche il significato della parola ‘Politica’! Che ci regala una classe politica che anziché occuparsi dei veri problemi del paese, cercando soluzioni, pensa a litigare come le massaie al mercato (con rispetto parlando delle massaie: loro nn devono dare conto a nessuno), offendendosi a livello personale ecc. Fino a quando durerà tutto questo? Mah!

Ma Bersani la Bindi D’Alema non sarebbe tempo che sparissero dalla politica e lasciassero il posto ai giovani???

Certo che dei magistrati che come testimone chiamano in causa un avversario politico….La politica,questa politica,sta distruggendo il nostro paese,abbiamo problemi davvero difficili davanti a noi ed invece quale è il problema più importante per certi politici e magistrati?Distruggere Renzi.

Questo ha rovinato il suo partito..!! E poi ha brindato alla sconfitta del referendum che avrebbe cambiato in meglio il nostro paese..! Questo è Bersani.Renzi ha evidenziato i limiti della sua azione politica. Una persona più acuta politicamente ne avrebbe tratto tesoro cercando di capire dove ha bagliato. Porello il Bersani ha un vuoto di memoria e non solo, i fatti sono scritti, le sue parole prezzolate si perdono al vento.Bersani, D’Alema, Bindi…..e quello che io chiamo il papà delle sardine….anche Basta!Sono rancorosi e arroccati nel loro mondo …Contro renzi tutti quelli che si credono danneggiati dalla sua politica di rinnovamento e di limitazione dei privilegi antichi.Basta anche per fare politica ci vorrebbe un limite massimo di età per continuare a farla. A una certa età sarebbe megglio fare i pensionati specialmente quando si è pieni di astio e di odio,la testa e andata e il fegato ne potrebbe risentire.

