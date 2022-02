Nessuno come Renzi, nessuno ha dato tanto all’ Italia quanto lui. Il tutto con estremo sacrificio personale. Ha cercato di portare una ventata di onestà, di visione, di rispetto per il PD, ma il cancro il PD ce l’ha dentro. L’ha detto persino Zingaretti che il PD è un verminaio. Ciononostante i peggiori sono rimasti lì, Letta è incapace ed in lotta con Conte per la primogenitura. Un manipolo di correnti interessate esclusivamente alla propria poltrona. Vista la impossibilità di cambiarlo dall’ interno, i più moralmente onesti ne sono usciti velocemente seguendo Renzi e noi con loro. Renzi ha dovuto fare un nuovo partito per avere la libertà e l’ autorevolezza necessaria per salvare il Paese. Con le mani libere dalle catene del PD, ha disarcionato Salvini e Conte, ha messo Draghi nelle cui mani ci sentiamo al sicuro. QUESTO PAESE HA UN SOLO LEADER: MATTEO RENZI. TUTTI ORMAI LO RICONOSCONO, PURTROPPO L’ ODIO PREVALE SUL BUONSENSO! BASTA SENTIRE D’Alema poco tempo fà rientrando nel Pd dicendo che chi lo ha portato al 40%, a fare unioni civili, ad avere unico governo con parità di genere, a creare più di 1mil di posti di lavoro è MALATO. Parole che si commentano da sole. Un pensiero a chi è malato davvero, magari nel letto di un ospedale. Aggiungo lastio congiunto con L’Associazione Nazionale Magistrati dice che con le denunce fatte dal RENZI rischiano di “appannare” l’immagine e la figura dei giudici. Io credo che se questi magistrati sono appannati agli occhi dell’opinione pubblica (questi magistrati e non altri) non dipende da quello che dice RENZI ma da quello che hanno fatto loro. Sono loro che si sono resi responsabili rispettivamente di molestie sessuali nei confronti di una collega, di sequestri sconfessati dalla Cassazione, di contraddizioni davanti ai parlamentari oggi. LE STUDIANO TUTTE PER ANNIENTARE L’UNICO LEADER POLITICO ITALIANO. RENZI NON MOLLARE NOI ITALIANI SIAMO CON TE,E SIAMO IN TANTI.MINIMO IL 40%.

QUESTO PAESE HA UN SOLO LEADER: MATTEO RENZI. TUTTI ORMAI LO RICONOSCONO, PURTROPPO L’ ODIO PREVALE SUL BUONSENSO! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo