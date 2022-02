Gli autori dell’articolo dovrebbero rileggere quello che hanno scritto. Tutto positivo, tutto benissimo, mi sembra una favoletta politica.

Controdeduzioni sul Superbonus. Perché per noi è stato un successo (di R. Della Seta, F. Ferrante) – HuffPost Italia (huffingtonpost.it) Contrariamente a ciò che hanno detto Draghi e Franco, tra tutti gli incentivi edilizi è quello concepito nel modo più rigoroso. La “truffa del secolo” vale poco più di 100 milioni

Sono semplicemente in malafede..sanno benissimo che Draghi o Franco parlavano di tutti i provvedimenti interessati dalla cessione del credito.. perché il problema è l’assenza di controlli seri e non il tipo di lavori per i quali si attiva la procedura…I problemi ci sono, ma sono originati dal bonus facciate e da ecobonus che non hanno controlli di congruità. E la frittata è stata completata da cessione del credito senza adeguati controlli fate da parte di Poste e CDP. Perchè non ci sono banche coinvolte? Perchè prima di andare in tasca le banche vogliono sapere anche il colore dei calzini.

Superbonus 110%. Chi lo ha inventato o scritto questa legge è da internare in manicomio. Ah non ci sono più i manicomi! Un evasore che non ha versato nulla negli ultimi 10 anni e non verserà nulla nei prossimi 10 anni, può fare ristrutturazioni corpose tipo 200.000 € a carico dello Stato e poi cede il credito. Con il 110 il committente non ha nessun motivo per contenere i prezzi, l’impresa ha interesse ad arrotondati verso l’alto. Tutto il settore edile è drogato, i prezzi sono inflazionati. E poi ha senso che il privato faccia lavori a totale carico dello Stato? Lasciando perdere ma non troppo le truffe che un tale meccanismo consente. Da ultimo la ciliegina: sento qualche politico che sostiene il SUPERBONUS 110% FATTO COSI, trattasi di una ottima iniziativa. Evviva, siamo salvi. Solo 132 milioni di truffa. Come dire che, conoscendo la proverbiale onestà degli italiani, è stato un grande successo. E, per concludere, Draghi e Franco fanno male a chiedere controlli….Creazione di 100.000 cantieri “veri” per 18 miliardi di euro ad un costo (di facile calcolo) di 19.8 miliardi per lo stato, con “solo” 4 miliardi di frodi. Ovvero un provvedimento a leva inferiore a uno.Un capolavoro.Temo che qualcuno che fa l’esperto fino a poco fa facesse il virologo. Le mode passano, i problemi restano.

Gli autori dell’articolo dovrebbero rileggere quello che hanno scritto. Tutto positivo, tutto benissimo, mi sembra una favoletta politica. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo