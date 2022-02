Bene abbiamo chiarito credo che mandare in parlamento persone senza cultura politica oltre che inaffidabile non si può pensare che fino alla sera prima magari non lavoravano o vendevano bibite o qualsiasi altro e la mattina dopo si trovano in parlamento non oso pensare cosa succederebbe se in questo momento così delicato ci fossero loro governare.

Tutti gli aumenti che ora dobbiamo subire grazie a questi improvvisati e sprovveduti di scienza e sapienza, tutte queste maldicenze sopportate su programmi politici fatti da persone intelligenti e affondati da stesse linee politiche, chi paga? Sempre gli stessi. Non mi piace vivere sperando, vorrei che quando andremo a votare le persone si ricordino di quanti soldi gli incompetenti ci hanno privato.ABBIAMO SFIORATO IL FALLIMENTO PEGGIO DELLA GRECIA.. UN GRAZIE IMMENSO AL NOSTRO MATTEO RENZI CHE ANCORA UNA VOLTA CON LA SUA COMPETENZA E LUNGIMIRANZA DA VEROOOOO POLITICO CI HA SALVATO DAL BARATRO DOVE CI STAVANO TRASCINANDO QUEI NULLAFACENTI INCOSCIENTI INCOMPETENTI!!!!!! STALLE CADENTI