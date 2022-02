Lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo: “Boschi, Bonifazi e Bianchi la banda bassotti che ha lucrato su di te senza ritegno”La missiva del 2017 è stata depositata dalla procura di Firenze al processo sulle fatture false. “Carrai non si deve più far vedere da me, uomo falso…” scrive ancora il padre dell’ex premier. La difesa si era opposta all’ammissibilità del documento e ora dicono: “Notizie fatte circolare per tentare di alimentare sui media un processo che stenta in tribunale…”

“Ora tu hai l’immunità, non esiste più il rischio che tramite me arrivino a te. Spero che inizi una nuova stagione di lotta per i valori che hanno animato la nostra vita”. In una lunga lettera rinvenuta nel computer di Tiziano Renzi, il papà dell’ex premier accusa Marco Carrai e “tutta la banda Bassotti (Bonifazi, Boschi e Bianchi) di aver lucrato senza ritegno” (qui il testo della lettera pubblicato da Repubblica).

“In questi anni – si legge nella missiva – ho avuto la netta percezione, la certezza, di essere considerato un ostacolo e comunque un fastidio. Riguardo al tuo auspicio che vada in pensione – si legge ancora nella lettera sequestrata – devo con forza affermare che in pensione mi ci manda il buon Dio non te”.

Nel testo ci sono pure riferimenti ai fedelissimi di Matteo Renzi: “Carrai – si legge nel testo attribuito dalle fonti a Tiziano Renzi – non si deve mai più far vedere da me, uomo falso”, quindi si legge ancora di “banda Bassotti Bianchi, Bonifazi e Boschi” che, viene affermato dall’estensore, “hanno lucrato senza ritegno dalla posizione di accoliti tuoi e io sono stato quello che è passato per ladro”.

“Questa vicenda – scrive il padre del leader di Italia Viva – mi ha tolto la capacità di relazione. Tutti quello che hanno avuto rapporti con me sono stati attenzionati solo per questo fatto. Sono – aggiunge – come il re Mida della m.., concimo tutti, stanno interrogando tutti”. La missiva, lunga ben sei pagine, è stata depositata dalla Procura di Firenze nel procedimento contro Tiziano e la moglie Bovoli, imputati per la bancarotta di tre cooperative. La difesa ne aveva reclamato l’inammissibilità (al pari delle chat di Matteo acquisite presso terzi nel corso dell’inchiesta di Open) appellandosi alle norme costituzionali poste a tutela della corrispondenza dei parlamentari, ma il tribunale ha rigettato l’istanza.