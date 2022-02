MI PIACE IL TITOLO DEL “ILRIFORMISTA” DI OGGI : “VENDETTA CONTRO RENZI MAGISTRATI IN STILE POL POT” …AMEN

DI diabolico vedo il comportamento dei 3 killer togati assoldati da PD e M5Fasci per far fuori il nemico in ogni modo, come nelle migliori tradizioni dittatoriali,è una mail del 2017, in mano agli inquirenti da quando hanno sequestrato i PC, ovvero da quasi 3 anni fa

D’accordo con la difesa, una lettera personale, talmente contorta da apparire poco lucida nel contenuto, che viene pubblicata strumentalmente e che viola la privacy del rapporto filiale….sono indignata con chi l’ha fatta circolare dopo cinque anni dalla sua redazione con lo scopo di porre in cattiva luce, agli occhi dell’opinione pubblica, la famiglia.

“Gli insulti del padre di Renzi sono quelli di un uomo in difficoltà” La difesa dei legali di Tiziano Renzi a proposito della missivia depositata dalla procura di Firenze al processo sulle fatture false. “Priva di qualsiasi valore penale”

Marco Carrai: “Non si deve mai più far vedere da me, uomo falso“. E poi la “banda bassotti“. A chi si riferisce? “Bianchi, Bonifazi, Boschi che hanno davvero lucrato senza ritegno dalla posizione di accoliti tuoi io sono stato quello che è passato per ladro prendendolo nel c.”. Si esprimeva in questo modo Tiziano Renzi, in una lettera indirizzata al figlio Matteo il 5 marzo del 2017, cioè esattamente due settimane dopo le dimissioni da segretario del Pd, successive a quelle da presidente del consiglio, dopo la sconfitta al referendum costituzionale….

“Un uomo in difficoltà, che ‘vive nel terrore da un anno’ provato, indagato e perquisito, si sfoga in un file di insulti al figlio e agli amici più cari del figlio. Questo documento compare improvvisamente oggi a distanza di cinque anni dal momento in cui viene redatto ed è privo di qualsiasi valore penale. Ma viene ugualmente fatto circolare per tentare di alimentare sui media un processo che stenta in tribunale. L’ennesima conferma di un modus operandi degli inquirenti fiorentini che si commenta da solo e che in assenza di violazioni del codice penale si concentra sulle difficoltà di rapporto tra padre e figlio”. È quanto si legge in una nota della difesa di Tiziano Renzi, in merito alla missiva del papà dell’ex premier depositata dalla Procura di Firenze nel corso del procedimento per bancarotta intentato contro Tiziano Renzi.”Nel merito l’ennesima dimostrazione del fatto che Matteo Renzi non ha mai agevolato suo padre nelle sue attività professionali. Nel metodo l’ennesimo schiaffo alla civiltà giuridica, alla vita delle persone e alla privacy di una famiglia colpita da una pervicace campagna mediatica senza precedenti”, si legge ancora.

MI PIACE IL TITOLO DEL "ILRIFORMISTA" DI OGGI : "VENDETTA CONTRO RENZI MAGISTRATI IN STILE POL POT"

