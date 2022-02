Sanno che Matteo fa sul serio e li smerda tutti, per questo fanno il gioco sporco. Sono alla fine.

Ha ragione Renzi..C’e’ qualcuno che ha una gran paura e tenta in tutti i modi di indebolirlo psicologicamente. La pubblicazione della lettera mi sembra proprio un atto di inciviltà…ma ormai ci stiamo abituando a tutto dimenticando che dietro a queste storie ci sono delle persone……eppure quella lettera potrebbe rivelarsi un boomerang per loro perchè dimostra clamorosamente tutta l’ampiezza morale della famiglia Renzi.

Comunque tra qualche anno….forse, capiremo cosa è successo davvero. La colpa di Renzi è stata quella di provare a cambiare davvero l’Italia, pestando i piedi ai poteri forti…Una ulteriore prova che la posta in gioco e veramente alta e stanno facendo di tutto per piegare i Renzi ma ho l’impressione che non ce la faranno e la magistratura o meglio una parte di essa che fa politica attiva dovrà arrendersi ! Ma si sono resi conto che la pubblicazione di questa mail è tutta a favore di Renzi? Sono talmente accecati dall’odio e dalla cattiveria gratuita che non si accorgono neanche di buttarsi la zappa sui piedi. INCAPACI!!!! sono alla frutta, non sanno più cosa inventarsi per screditare Renzi.E! Da qui si nota ,l’inconfubile , persecuzione a Renzi se qualcuno ancora non l’avesse capito .Aggiungiamo che! Il chiacchiericcio trova terreno facile solo nelle persone superficiali e povere di spirito critico. Specialmente in politica in Italia abbondano. Io mi attengo più alla sostanza a cosa un personaggio riesce a fare di buono per il bene della comunità. A tutto ciò Renzi ha dimostrato di essere veramente ottimo.

Non sanno più a che santo appellarsi …..tutta questa congrega magistrati da quattro soldi e giornalai spazzatura sono alla frutta ….. i soliti noti .di 2 gruppi gli odiatori della vecchia politica del PD e il giornalismo infangatore che con quel risolino di goduria inicuo quando si parla male di Renzi ,Travaglio su 8 emzzo.Non c’è limite alla cattiveria … basta aspettare pazientemente sulla riva del fiume come dice un proverbio cinese…..e le loro carcasse non tarderanno a sfilare ai nostri occhi, anche a quelli foderati di prosciutto…….Verrà anche il vostro giorno!, è sarà un giorno triste per Voi. Questo accanimento!, è un insulto a tutta la buona magistratura. Coraggio!! RENZI . Piena solidarietà alla famiglia Renzi. L’onestà alle lunghe paga!!! Mi auguro finisca presto questa inaccettabile stillicidio .Forza Renzi Coraggio, la giustizia deve essere giusta se vuol essere credibile . La verità cancellerà il dolore di oggi.

Nota della difesa di Tiziano Renzi

“Un uomo in difficoltà, che “vive nel terrore da un anno”, provato, indagato e perquisito, si sfoga in un fiume di insulti al figlio e agli amici più cari del figlio.

Questo documento compare improvvisamente oggi a distanza di cinque anni dal momento in cui viene redatto ed è privo di qualsiasi valore penale.

Ma viene ugualmente fatto circolare per tentare di alimentare sui media un processo che stenta in tribunale.

L’ennesima conferma di un modus operandi degli inquirenti fiorentini che si commenta da solo e che in assenza di violazioni del codice penale si concentra sulle difficoltà di rapporto tra padre e figlio.

Nel merito l’ennesima dimostrazione del fatto che Matteo Renzi non ha mai agevolato suo padre nelle sue attività professionali.

Nel metodo l’ennesimo schiaffo alla civiltà giuridica, alla vita delle persone e alla privacy di una famiglia colpita da una pervicace campagna mediatica senza precedenti.”

Sono convinto che per miseria personale e fare piacere a qualcuno, fanno queste porcherie, ma quando stanno davanti allo specchio si SPUTANO in faccia. Siamo molto oltre la decenza! Tali metodi di delegittimazione non hanno nulla a che fare con la politica e testimoniano un bassissimo livello di civiltà nel nostro paese. Situazione preoccupante per tutti, non solo per la famiglia Renzi. Forse non è chiaro a questi buonisti i puritani, i moralisti gli interessa la vita privata dei politici per mantenere lo status quo.Agli Italiani interessa chi fa gli interessi del popolo. Quando questo non avviene diventa il nemico di esso. E tutto fanno per far scalpore.E! Stillicidio , una vigliaccheria senza fine, una serie di vicende che fanno soffrire brave persone, portando anche discredito al sistema Italia sempre piu simile a una repubblica delle banane.

Famiglia Renzi,vi siamo vicino e capiamo la vostra tristezza, avete un figlio di grande valore x questo attaccando Lui lo fanno anche con voi!! Coraggio finira questa malvagità !! Un abbraccio forte a tutti voi!!

Sanno che Matteo fa sul serio e li smerda tutti, per questo fanno il gioco sporco. Sono alla fine.

