Una persecuzione indegna meschinità contro Renzi e la sua famiglia da KGB & TASS da Unione Sovietica … solidarietà a Renzi e la sua famiglia sempre

La verità è che la maggior parte dei parlamentari ha paura. Codardi allo stato puro. Supini a 90 gradi nei confronti della magistratura. Ma il tempo è galantuomo. E per tutti questi esseri insignificanti sarà la fine politica.

Bravo SANSONETTI, uno dei pochi nobili e corretti giornalisti con la G maiuscola. Oggi con molti magistrati, politici e giornalisti che hanno sicuramente qualcosa da nascondere, non interverranno mai a difendere uno come RENZI che ha come credo la difesa dei più deboli di qualsiasi fede politica. Siamo in molti con RENZI e con ITALIA VIVA

Mattarella può mettere ordine in questa che è diventata una magistracrazia: orripilante. Spero che Matteo Renzi vagli questa possibilità.Perché, si può avere ancora fiducia nella giustizia dopo questi scempi che commette? Menomale che Sansonetti non glie lo manda a dire ! Quando lo si fa troppo sporco…..non bisogna tacere.Mi domando dove la Cartabia , dove il CSM . Dove la Consulta , dove la Cassazione organi proposti per fermare questo scempio sulla credibilità della giustizia INDIGNATO/I.

E’ la parte sana, appunto, che deve intervenire prima che sia troppo tardi; inutile aspettare i politici o i maggiori quotidiani che hanno perso completamente credibilità.

La politica non interviene perchè è troppo compromessa! Se mai arriveremo in fondo (solo se Matteo Renzi avrà la forza di continuare a sostenere il massacro) ne vedremo di bruttissime, si salveranno in pochi! Si farà di tutto, tra l’altro il “tutto” già programmato a tavolino, perchè nulla cambi mai”Che il diavolo se li porti” si può dire?

Sono indignato, Pubblicare una lettera privata scritta da un padre al figlio in un momento (5 anni fa) di grande coinvolgimento emotivo, è quanto di più squallido possa fare un giornalista. Ancor peggio la magistratura fiorentina che decide di allegare agli atti la missiva in modo che diventi pubblica. Una lettera che non ha rilevanza ai fini processuali.

Una volta un famoso politico disse “Quando entri in politica non ci entri solo tu ma tutta la tua famiglia e sarete tutti sotto la lente di ingrandimento ” mai frase fu più vera furono tantissimi i politici che dovettero difendere la loro reputazione per colpe altrui o per del gossip di basso livello dal Soffocone di Clinton e Monica ad una carriola e oggi ad una lettera e si da che mondo e mondo non devi essere immacolato solo tu ma tutta la parentela.

Ma cosa siamo diventati? Si fa un mix tra indagini e vita privata delle persone, per insinuare sospetti e distruggere il nemico coprendolo di fango… Oggi tocca a Renzi, ma domani può toccare a noi!

Questi sono atti osceni, vili, crudeli che non dovrebbero accadere in un paese civile.

Ferisce il silenzio di tanti di fronte a questa vergognosa barbarie che calpesta la giustizia!

Esprimo tutta la mia solidarietà a Matteo Renzi e alla sua famiglia.”Purtroppo ci sono politici e magistrati che pensano più alla loro carriera, che a fare gli interessi degli italiani.

Se passeranno i referendum sulla giustizia prenderanno una bella batosta. Mi dispiace solo per i magistrati che fanno onestamente il loro mestiere.In Italia c’è un metodo da KGB sevizio segreti sovietici avallato dalla TASS giornale d’informazione del allora del partito Comunista confezionavano Dossier per abbattere il nemico politico con tutti i mezzi sia personale sia familiare con prove inesistenti questo è quello che sta succedendo contro Renzi e la sua famiglia … W Renzi sempre al suo fianco.Più loro ci attaccano più NOI li battiamo in contropiede. Da sempre con MATTEO RENZI. Per sempre con MATTEO RENZI !!!

Bravo Sansonetti! Ma nessuno raccoglierà e sanzionera’ questo modo di comportarsi di alcuni magistrati che nulla a che vedere con la giustizia ma con il discredito alle persone!

Una persecuzione indegna meschinità contro Renzi e la sua famiglia da KGB & TASS da Unione Sovietica … solidarietà a Renzi e la sua famiglia sempre

