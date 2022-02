Centrodestra: “Meloni&Salvini non è una incomprensione banale. AMARSI PER CONVENIENZA CONTRO IL POPOLO.

Centrodestra: “Con Meloni&Salvini non è una incomprensione banale. Serve un chiarimento”. Il leghista: “Non penso alle polemiche, ma al Paese” TIPICO SLOGAN SALVINIANO, IN REALTA PENSA A SESTESSO. La leader di Fratelli d’Italia parla della crisi della coalizione: “Se si hanno alleati che in molte occasioni prediligono l’alleanza di governo con Pd e M5S è un problema di posizionamento politico” LA SIURA FASCISTA PUNZECCHIA,MA IN REALTA SI STA CAGANDO A DOSSO, PER LA PAURA DI SCONPARIRE, MA DICE DELLE VERITA,PER IL 2023 SUL PD&LEGA GOVERNATIVA……….fino a quando ci sarà gente simile a blaterare di difendere gli interessi del paese e della gente sarà destinata, almeno la parte onesta e perbene del paese, a vivere ai margini di un sistema che non trova il modo di rendere inoffensive la cialtronaggine e le politiche truffaldine. Salvini non pensa “alle polemiche ma al paese”. Ora posso andare a dormire in piena serenità. Parafrasando Cossiga… Che gente come questo individuo, Meloni,Salvini, Berlusconi, abbia deciso di darsi alla politica, è un duplice danno: un danno per la politica, un danno per l’avanspettacolo.

COMUNQUE “La coalizione del centrodestra in Italia non esiste più. Si è sciolta come neve al sole”. “Mettiamo le mani nel piatto: il centrodestra è una coalizione in Italia? No, mi sembra evidente”, attacca Salvini, che vorrebbe creare una federazione in stile americano con Forza Italia, dando vita così al Partito repubblicano. “I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il cosiddetto centrodestra – ha osservato il leghista – permettetemi di usare il ‘cosiddetto’, perché alla prova dei fatti sono stato uno dei pochi a credere all’unità della coalizione che si è sciolta come neve al sole”. Salvini ha sottolineato: “Se ci sarà l’ok della Corte costituzionale sui quesiti referendari, si andrà a votare in primavera. Sarà un banco di prova, perché si tratta di una riforma della giustizia che ci porta sul modello occidentale con la responsabilità civile diretta dei magistrati, con la separazione delle carriere, la riforma del Csm”. A questo punto, sostiene Salvini, in quell’occasione “vedremo chi avrà un atteggiamento liberale, moderno, conservatore europeista, atlantista e chi invece giocherà per la conservazione, giocherà di rimessa”. Che cosa c’entra la riforma della giustizia con l’atlantismo, l’europeismo ????? Salvini ha proprio la mania di fare propaganda su tutto !!

Toti, Renzi, Mastella: la nuova alleanza di centro !!!! Deve essere temibile e temuta se Salvini si è precipitato a dire che non è una coalizione per l’Italia….forse spera ancora di tenersi la poltrona parlando male degli avversari. Umilmente penso che Salvini incominci a sentire odore di manette e arance, visto che la sentenza in Open Arms arriverà presto. E il suo legale non potrà urlare Assolto, come fece in modo veramente inopportuno e maldestro quando la Cassazione confermò la sentenza di appello con la quale Andreotti era stato condannato per affiliziazione a Cosa Nostra, ritenendo semplicemente prescritto il reato. Povero Salvini, confino all’Ucciardone…..

Non è bastato l’abbandono degli alleati all’indomani dei risultati del 4/3/”2018? Vi ha piantato in asso e se n’é andato coi 5S; dichiaratamente FI era esclusa da ogni invito alla partecipazione di quel governo; signora MELONI lei ce l’avrebbe fatta ma era proprio SALVINI che, avendo trovato il suo tesoruccio non lo voleva dividere con nessuno, approfittando di quegli incapaci ma tanto osannati “bei ragazzi”, PdC compreso, che arricchirono il PAESE con qualche miliardino. Figuriamoci che ad ogni tornata elettorale, e ce ne furono tante di indicative sull’operato di quel governo, i 5S che pur perdendo continuamente colpi, erano felici, perché secondo loro erano nuovi alle tenzoni amministrative; loro erano superiori!

E LEI, MELONI ancora crede in questo signore? SIIIII? Allora qualche furbata adesso l’ha fatta anche lei pensando di lasciarli, FI e LEGA, in bocca al lupo; non è così: lei tonferà di colpo e i due si alleeranno coi primi abilitati a fare maggioranza. E’ nel loro DNA. SALVINI lo farebbe anche con D’ALEMA., e BERLUSCONI già tante volte ha simpatizzato con lui malfidato sinistrorso.

A dimostrazione che, per quanto vi dichiariate alleati, smaniate per la partecipazione a qualunque governo escludendovi ad ogni possibilità gli uni con gli altri. Il cdx non esiste! E’ un agitare le acque, è l’illusione di una alleanza di là da venire che vi tiene fermi al palo, aspettando GODOT.

