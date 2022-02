IL CENTRO DESTRA ALLO SBANDO.NEL FRATTEMPO SI LAVORA PER UN NUOVO CENTRO CON Renzi leader”

Meloni e Salvini divisi (anche) sulle concessioni balneari.Si erano tanto amati per fottere il popolo.E ora si fottono a vicenda.Ma e la fine che meritano.

Il «decreto spiagge» è l’ultima questione a far brillare le polveri nel centrodestra. Ma solo l’ultima. E così, Giorgia Meloni chiede secca a Matteo Salvini «un chiarimento» su un tema politico grande come una casa. L’interessato prova a tagliar corto: «Visti i problemi che hanno gli italiani, non intendo perdere neanche 30 secondi in polemiche». E, almeno fino a tarda sera, i telefoni tra i due leader hanno continuato a tacere. Lunedì, sollecitato dal conduttore di radio Rtl, il segretario leghista l’aveva buttata lì: «Che messaggio lascerei per Giorgia? Oggi è San Valentino, quindi non può che essere un dolce biglietto: superiamo incomprensioni, interessi di parte. La gente non vuole litigi e battibecchi. Uniti si vince». La destinataria, però, non si è commossa, tutt’altro, e la parola «incomprensioni» l’ha irritata: «Con Savini non c’è una incomprensione banale, così sarebbe molto più facile». Perché quello che la leader di Fratelli d’Italia chiede, in sostanza, è il classico «da che parte stai?». Ieri mattina, infatti, l’ospite della radio era proprio lei: «Io ho posto pubblicamente un tema, io lavoro per un centrodestra forte e orgoglioso, che non rincorre le sirene della sinistra. Se gli alleati preferiscono l’alleanza con Pd e 5 Stelle, è un problema politico».

Riassume Meloni: la Lega «è al governo con il Pd, non voleva l’obbligo vaccinale e invece l’obbligo c’è, era contraria al green pass come strumento di discriminazione e c’è il green pass, è contraria all’immigrazione illegale di massa e continuano a sbarcare migliaia di immigrati, voleva prorogare Quota 100 e non è stata prorogata». Prima di concludere implacabile: «La Lega era d’accordo con noi sui balneari e vota per mettere all’asta ed espropriare 30mila aziende italiane». Insomma, c’è «un problema sulle questioni di merito». Un po’ troppo, per Salvini, che all’«Aria che tira» su La7 sbotta: «Sull’immigrazione da ministro ho fatto il mio dovere. Altri politici parlano e poi scompaiono. Io penso di essere il primo ministro che va a processo perché ha bloccato gli sbarchi». E sul green pass «stiamo lavorando dentro il governo, perché un conto è stare fuori e dire sempre no, un conto è stare dentro e confrontarsi con Speranza e Franceschini perché il 31 marzo sia una grande festa della libertà».

A peggiorare l’umore del leader leghista arriva anche un sondaggio Swg: Fratelli d’Italia è il primo partito italiano con il 21,4% delle intenzioni di voto, superando il Pd al 21.1% e distaccando la Lega che si ferma al 17%. Che per il partito «per Salvini premier» è un brutto numero, e non per motivi superstiziosi: è esattamente la metà dei consensi conquistati alle Europee del 2019 e per la prima volta fa tornare il partito al di sotto della soglia delle Politiche 2018 (17,4%). E nel silenzio sulla linea telefonica Meloni-Salvini, cresce la preoccupazione delle forze politiche sul territorio: molte delle candidature per le prossime amministrative sono ancora tutte da risolvere. E nella Lega non se lo nasconde nessuno: «La trattativa sarà durissima».

Nel fattempo cè chi lavora per rilanciare un nuovo CENTRO, un centro allargato con dentro Italia Viva e Forza Italia e a capo Renzi. “La nuova Democrazia Cristiana che stanno facendo rinascere vuole essere un partito moderato e centrista. Perché Renzi? Credo che sia quello che nell’area moderata ha la possibilità di tenere insieme gli spicchi dell’arancia”. Una novità in vista delle prossime elezioni. Stanno riformando una squadra, hanno pronti due nomi. I nomi li proporranno,tutti insieme, in un tavolo con il centrodestra, anche se nelle loro intenzioni prossime c’è sicuramente una possibilità di allargare a Italia Viva”.

IL CENTRO DESTRA ALLO SBANDO.NEL FRATTEMPO SI LAVORA PER UN NUOVO CENTRO CON Renzi leader"

