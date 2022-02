Referendum giustizia: “Vittoria, ora al voto”

La notizia del via libera data dalla Consulta ai quattro quesiti referendari sulla giustizia ha scatenato una ridda di reazioni di segno opposto. . Occhio che potrebbero essere un punto di svolta epocale». Soddisfatti anche da Italia Viva. Per il capogruppo al Senato Davide Faraone, si tratta di «una bella notizia. Ho firmato con convinzione i referendum sulla giustizia ed oggi, con la decisione della Consulta di ammettere i 4 quesiti, quello sulla Legge Severino, sulla separazione delle carriere, sulla custodia cautelare e sulle firme per presentare la candidatura alle elezione dei togati del Csm, è un bel giorno», scrive su Facebook, aggiungendo che «c’è ancora tanta strada da fare per avere davvero una giustizia giusta, ma questo è un buon inizio. Buon voto a tutti».

“Alle urne votare no”, l’appello dell’ex procuratore di Torino «Alla luce della decisione della Consulta che, con mia sorpresa, ha oggi dichiarato ammissibili i referendum sulla giustizia occorre un forte impegno a favore del “no” alla loro approvazione in modo particolare sulla separazione delle carriere».

Lo afferma all’Adnkronos l’ex procuratore capo di Torino Armando Spataro, il cui nome è legato a importanti inchieste sul terrorismo.

Forza Italia: “L’espressione diretta dei cittadini arricchisce la democrazia” «Il via libera della Corte Costituzionale ad alcuni dei quesiti referendari in materia di giustizia è una notizia positiva: l’espressione diretta dei cittadini non può che arricchire la nostra vita democratica». Lo dichiara il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani. «Nel merito – prosegue – alcuni dei quesiti ammessi riguardano temi di estrema rilevanza. Penso alla separazione delle carriere, che è una battaglia storica di Forza Italia: solo attraverso la divisione tra magistratura giudicante e inquirente si potranno definire i contorni della terzietà e dell’indipendenza dei giudici, costituzionalmente sancite. Quanto alla legge Severino, rileviamo una volta di più l’errore di una normativa che colpisce amministratori ed eletti condannati soltanto in primo grado, ignorando il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. La sospensione di diciotto mesi, il più delle volte anticipata dalle dimissioni dell’eletto, crea una dannosa privazione di rappresentanza a fronte dell’assenza di passaggio in giudicato e, così facendo, comprime l’esercizio pieno dell’elettorato attivo e passivo. Su argomenti tanto sensibili, dunque, la parola passerà ai cittadini», conclude.

La posizione di FdI Fratelli d’Italia appoggerà solo due dei quattro quesiti dei referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale, ossia quello sulle separazione delle carriere e quello sull’elezione del Csm.

A dirlo all’Ansa è il deputato Andrea Delmastro, responsabile nazionale Giustizia per il partito. Del resto, fin dalla raccolta firme a luglio, FdI decise di sostenere parte dei referendum promossi da Lega e Radicali (4 su sei), avendo dubbi sui limiti agli abusi della custodia cautelare e sull’abolizione della legge Severino (gli stessi giudicati oggi ammissibili dalla Consulta). Il Pd: “Intervenga il Parlamento” «Come alcuni di noi avevano giù segnalato lunedì nella riunione promossa dai presidenti Brescia e Parrini, il Parlamento nelle prossime settimane è e deve essere in condizione di esaminare in modo più organico e preciso dei quesiti ora dichiarati ammissibili le questioni da essi sollevate: riforma elettorale del Csm, carcerazione preventiva, distinzione delle funzioni».

Così Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in Affari Costituzionali alla Camera. «Sul decreto Severino è depositato un testo del Pd per risolvere il problema maggiore, quella della sospensione degli amministratori locali e regionali per sentenze non definitive. È importante che si assuma questa responsabilità, in spirito di dialogo e ascolto reciproco».

Esulta il leader della Lega Matteo Salvini, che aveva proposto i quesiti referendari: «Primi quattro Referendum sulla Giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria! #ReferendumGiustizia», scrive su Twitter. Gli fa eco Claudio Borghi, anche lui con un cinguettìo: «Emergo dall’audizione e vedo che sono stati dichiarati ammissibili i referendum sulla giustizia. .

Referendum sulla giustizia, la Corte Costituzionale ne ammette quattro. Sono in tutto 4 per ora i referendum ammessi dalla Corte Costituzionale in materia di giustizia, ma l’esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli sinora dichiarati ammissibili riguardano l’abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati e l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm.

Referendum giustizia: “Vittoria, ora al voto” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo