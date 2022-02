Kiev, Europa.L’appello transnazionale per far entrare l’Ucraina nell’Ue

Anche se questi aspetti sono ovviamente fondamentali, non sono sufficienti a creare condizioni che favoriscano una stabilizzazione duratura della regione e, di conseguenza, relazioni pacifiche tra la Federazione russa e l’Ucraina.

Questi obiettivi potranno essere raggiunti solo se Kiev avrà la possibilità di proseguire velocemente nel processo di consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, con la sua integrazione nello spazio europeo a cui appartiene e nel progetto di cui vuole essere parte, quello dell’Unione europea.

Nasce da qui il nuovo appello – che ha 100 primi firmatari, tra cui il generale Vincenzo Camporini, le professoresse Sofia Ventura e Susanna Cafaro, i parlamentari Roberto Giachetti e Gianni Pittella – per l’apertura immediata dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea.

Con questa istanza si richiede al presidente del Paese che esercita la presidenza semestrale del Consiglio Ue, Emmanuel Macron, di porre la questione all’ordine del giorno dei 27 Stati membri, affinché ne facciano una priorità politica di Bruxelles.

Apertura immediata dei negoziati di adesione dell’Ucraina all’Unione europea: appello al presidente del Consiglio UE Emmanuel Macron

Signor Presidente della Repubblica,

le minacce alla sicurezza e all’integrità dell’Ucraina e conseguentemente di tutta l’Europa sono senza precedenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Da un lato, alcuni stati membri dell’Ue hanno già preso decisioni coraggiose. Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Francia e Polonia hanno deciso di fornire attrezzature civili e militari all’Ucraina, mentre Danimarca, Paesi Bassi e Spagna si sono impegnati a rafforzare la presenza militare nella regione; la Francia si prepara a fare lo stesso in Romania.

D’altra parte, l’Unione europea sta lavorando con gli Stati Uniti e altri membri della Nato su una lista di nuove sanzioni, per cercare di scongiurare una nuova invasione da parte della Federazione Russa.

Mentre questi sono passi nella giusta direzione per rafforzare la deterrenza, potrebbero non essere sufficienti a garantire la stabilità dell’Ucraina nel breve e medio termine.

Per queste ragioni, ci rivolgiamo a lei, in particolare nella sua qualità di Capo di Stato del paese che esercita la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea, nella speranza che Lei promuova un’iniziativa tra gli altri capi di stato e di governo, in grado di fare dell’Unione europea un attore veramente strategico in questa crisi.

Poiché nel 2015 l’Unione europea ha riconosciuto “le aspirazioni europee dell’Ucraina” e ha accolto con favore “la sua scelta europea”, è giunto il momento di dare una reale prospettiva di integrazione, aprendo immediatamente i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, con l’obiettivo della sua piena integrazione entro dieci anni.

Anche se la crisi attuale non si trasformasse in un conflitto aperto, l’Ucraina continuerebbe ad essere soggetta a operazioni di destabilizzazione. Il calendario preciso e vincolante delle riforme, che il processo di adesione comporta, sarebbe un incentivo formidabile per rafforzare la democrazia e lo stato di diritto in quel paese e quindi un serio antidoto a qualsiasi futuro tentativo di destabilizzazione. Ci auguriamo vivamente che si prenda in considerazione questa proposta.