Ma siamo seri. Farà la fine del DDL Zan! E’ un paese inchiodato tra Vaticano e “sentinelli”. “E non c’è niente da capire..”

EUTANASIA: INFORMAZIONE DI SERVIZIO

Rispondo alla richiesta di informazioni sui 4 criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale.

Con la sentenza n. 242 del 2019 la corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale (omicidio del consenziente), che punisce chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, posto in atto secondo le modalità previste dalla legge n. 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento). Una contraddizione da sanare tra una legge del vecchio codice penale Rocco e una nuova legge, più civile e costituzionale, varata durante il governo Renzi.

Con questa sentenza la Corte Costituzionale sollecitava il Parlamento a legiferare consentendo il suicidio assistito alle seguenti condizioni:

1. che il proposito di suicidio si sia formato autonomamente e liberamente

2. in una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile

3. che sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili

4. ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Tali condizioni e le modalità di esecuzione, prosegue la sentenza, devono essere verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Questo sta già avvenendo, anche se con lungaggini strazianti per i richiedenti dovute al ritardo del Parlamento a legiferare secondo quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale. Il comitato etico delle Marche, nei giorni passati, ha dato parere favorevole alla richiesta di suicidio assistito di Mario (nome di fantasia) e in base a questo la Asl di Ancona ha indicato il farmaco e le modalità più adatte al caso.

Quindi nella sentenza attuale della Corte Costituzionale non c’è nulla di ideologico contro il suicidio assistito del consenziente, come vogliono far credere i contrari all’eutanasia, né alcuna interferenza politica, come sostengono i favorevoli. Ma solo un richiamo al Parlamento a legiferare compiutamente, non per semplice abrogazione di una parte del testo dell’art. 580 c.p. secondo i criteri di costituzionalità stabiliti dalla Corte in precedenza.

La prossima settimana inizia l’iter parlamentare della legge sulla base di un articolato unitario al quale si oppongono la Lega, Fd’I e una parte di FI. L’auspicio è che sia approvato senza peggiorare i 4 criteri riportati sopra

Ma siamo seri. Farà la fine del DDL Zan! E’ un paese inchiodato tra Vaticano e “sentinelli”. “E non c’è niente da capire..” ultima modifica: da

