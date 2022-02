Direi che è un buon inizio. Spero si arrivi a definire una Politica e una visione a lungo termine. Auguri a Carlo Calenda.

Azione come punto di riferimento per i liberal socialisti. Il liberalsocialismo è quella idea che convince tutti, ma che nessuno organizza. Un congresso è un ottimo punto di partenza.

Bizzarro destino, quello del socialismo liberale in Italia. Il premier Mario Draghi si è definito liberalsocialista, Giuliano Amato, a lungo ipotesi concreta per il Colle, non si potrebbe definire in altro modo se non liberalsocialista. Eppure chi al pari di Draghi e Amato si riconosce nel socialismo liberale è rimasto per molti anni senza un partito a cui votarsi (o più prosaicamente da votare).

Il Partito Socialista Italiano, nel suo ultimo ciclo a trazione inequivocabilmente riformista e liberale, è andato in congedo nel 1994. Nelle condizioni che sappiamo e che sarebbe persino ridondante raccontare. I suoi “pezzi” hanno poi dato vita ad aggregazioni tra di loro conflittuali e raramente in grado di raccogliere un consenso largo. Fino alle ormai lontanissime elezioni del 2008 quando la garibaldina candidatura di Enrico Boselli premier si attestò allo 0,9%. Da allora più nulla o quasi.

Insomma, il liberalsocialismo sembra quella idea che tutti convince, ma che nessuno organizza. Eppure la storia del socialismo riformista e liberale in Italia ha detto molto e molto avrebbe da dire. Il lascito intellettuale di Carlo Rosselli e il coraggio di Giacomo Matteotti sono un patrimonio vivo e attuale del Paese. Le vittorie di Loris Fortuna sui diritti e di Giacomo Brodolini sul lavoro, contro avversari agguerriti e formidabili, hanno contribuito a rendere l’Italia europea e moderna. È del resto la storia di Pietro Nenni, che a fronte di una sinistra a trazione comunista e filosovietica (per numeri e cultura) restituisce il premio Stalin. Ed è anche la storia del referendum sulla scala mobile, vinto contro una coalizione che andava dal PCI al MSI. È una storia di pragmatismo, concretezza, di buona amministrazione. Come quella dell’indimenticato sindaco milanese Carlo Tognoli. Una storia che annovera anche pagine dolorose, come il brutale omicidio di Walter Tobagi.

Attuale al punto che le battaglie di oggi per la parità di genere trovano in Anna Kuliscioff, nella sua forza morale e nel suo impegno, una decisa precorritrice. È una storia che, nonostante tutto e tutti, è ancora viva. Di più, ci lancia una nuova sfida: saperla declinare al futuro, trovando una nuova sintesi tra il riformismo socialista e pensiero liberale. Azione, partito che celebra il suo primo congresso nazionale questo fine settimana, candida alla segreteria il suo fondatore Carlo Calenda. Liberalsocialista.

Ho ascoltato diversi interventi nei congressi locali e in molti ho riconosciuto quell’amore per libertà e giustizia che è il portolano del socialismo liberale.

Volendolo fare, gli ingredienti per rendere Azione il punto di riferimento del liberalsocialismo ci sono tutti. Serve tracciare una continuità tra le pagine di storia e le pagine di programma.

È una buona occasione chiudere l’epoca dei nuovismi e dei populismi, che tra tragedia prima e farsa poi ha reso un pessimo servizio agli italiani.

Serve il ritorno alla politica e al pensiero politico. Perché ne abbiamo sperimentato l’assenza per troppo tempo. Si apre una stagione, mi auguro lunga, dove i partiti saranno giudicati per serietà, coraggio, capacità di formare e selezionare i propri rappresentanti, rigore nelle proprie scelte. Un congresso in un Paese dove non si celebrano più è un ottimo punto di partenza.

Direi che è un buon inizio. Spero si arrivi a definire una Politica e una visione a lungo termine. Auguri a Carlo Calenda.

