Draghi, mandali a casa prima che prendano l’agognata pensione da parlamentari

Draghi ai partiti: garantire i voti in Parlamento o non si va avanti. E incontra Mattarella.Dopo che il governo è stato battuto quattro volte in aula sul decreto Milleproroghe, il premier chiede chiarimenti e striglia i capidelegazione in cabina di regia. “Così non si va avanti”.Governo, l’aut aut di Draghi

È che si devono ancora abituare ad un governo serio della Nazione. Pensano che è ancora tempo di giocare. Sta iniziando il papete 3, via subito salvini dal governo, questo sta politicamente affondando e vuol trascinare a fondo l’intero Paese.Caro Draghi butta fuori il felpini e i problemi spariranno

Il Draghi ha ragione da vendere .Il duro lavoro e le giuste strategie pagano sempre . Prendiamo il vincitore della partita quirinalizia Letta, limitatosi a produrre un veto dopo l’ altro e niente più Ius soli, ddl Zan, voto ai 16enni, patrimoniale, risanamento Mps, cannabis libera ed uguale, stanno li a dimostrare la caratura del personaggio .È che si devono ancora abituare ad un governo serio della Nazione. Pensano che è ancora tempo di giocare. Sta iniziando il papete 3, via subito salvini dal governo, Letta e Salvini (CHE SPERANO DI ANDARE A GOVERNARE ASSIEME) questi stanno politicamente affondando ma vuolgliono trascinare a fondo l’intero Paese.Caro Draghi butta fuori il felpini e lettamai e i problemi spariranno.

Bravo.Draghi li metta in riga questi intrigoni e li costringa ad assumersi le loro responsabilità difronte al Paese. Purtroppo credo che non possa prenderli a frustate, mi sa che il regolamento non lo prevede.Anche se…..non è che non sarebbero meritate!

Ed ora, con il proporzionale puro, magari corretto da uno sbarramentino per circuire taluno esile cespugliamento sinistro, il favore popolare e soprattutto la stampa di regime, non potrà che arridergli sempre più .

“La linea dura è stata studiata a tavolino a Palazzo Chigi e concordata con il Quirinale . Draghi che «molla» il summit di Bruxelles, atterra a Fiumicino, sale al Colle per preannunciare a Mattarella la strigliata e riceve il pieno sostegno del capo dello Stato. Poi la lavata di capo. Al tavolo ci sono Giorgetti, Orlando, Gelmini, Speranza, Patuanelli, Bonetti. Il premier scandisce parole come pietre, che un ministro, colpito dal Draghi «furibondo», riassumerà così: «O siamo il governo del fare o è inutile star qui a scaldare la sedia. Con Mattarella non lo abbiamo costruito per tirare a campare. Quanto a me, posso sempre fare altro» (citaz. Corsera).

Ma.. nessuno pensa alle conseguenze se Draghi se ne va? Gravissimo quello che è accaduto oggi! Mobilitiamoci in fretta. Questo pagliacciume, col Salvinone che domina la scena, quotidianamente, si, una al giorno contro il governo! E si diverte, e c’è anche chi sembra compiacersi! Certo che se si stufa Draghi poi…. andiamo a cercarlo il disturbatore principe e gli altri INCOSCIENTI al governo!!! I disonesti evasori ed i loro protettori non finiscono mai di manifestarsi. Peccato che il popolo bue continui a votarli senza capire che paga anche per chi evade. Se questo non è masochismo è profonda ignoranza. Le destre italiane erano pronte a farci precipitare nel baratro dell’uscita dall’Euro, pur di garantire ai propri elettori di continuare a derubare i dipendenti e pensionati (che, “grazie” a milioni di propri connazionali evasori, pagano il 90% dell’IRPEF). Figuriamoci un po’ se non sono pronte a far cadere un governo quale che sia.

Draghi, mandali a casa prima che prendano l’agognata pensione da parlamentari ultima modifica: da

