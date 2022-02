Solidarietà a Draghi, unico adulto in un parco giochi

OK! Draghi non ha bisogno di alcuna solidarietà.

Lo ha detto chiaramente, lui che sta facendo gratis il Presidente del Consiglio, che non ha certo bisogno delle raccomandazioni di cialtroni della politica per trovare un nuovo lavoro.

La solidarietà al limite può essere riservata ai cittadini onesti di questo disgraziato Paese che sono Solidarietà a DraghiSolidarietà a Draghi, unico adulto in un parco giochi, unico adulto in un parco giochisotto ricatto da parte di parlamentari che, alla fine della legislatura essi sì avranno bisogno di essere raccomandati per trovare un lavoro, visto che uno non li prenderebbe nemmeno per raccogliere pomodori.

Questi parlamentari, tra i quali i goliardici 5stelle, dopo l’orrore dei superbonus ( che hanno cancellato il concetto di mercato e concorrenza nel settore dell’edilizia, tanto lo Stato paga qualunque cifra gli si chiede e che sono costati finora 50 miliardi per lavori di un valore non superiore ai 10 miliardi) cercano disperatamente di succhiare quanti altri miliardi possibile dalle tasche dei contribuenti e di proteggere le lobby parassite che soffocano l’economia italiana. Comunque Draghi non ce la fa, aspettiamoci la Troika.Non ci sono parole. Non meritano più insulti volgari, né raffinate contumelie, né ironie che non sono neanche in grado di capire.Abbiamo dei problemi in sala macchine e una falla a tribordo (la parte di destra LEGA&FdI…e la parte di siniatra dal altra PD&M5S ).Ma non l’han capita. che Draghi sale al colle un secondo dopo ci cacciano i mercati?Mentecatti, ecco.E nei guai finiscono gli italiani onesti, non i politici cialtroni che ormai hanno rubato quello che dovevano rubare e che ora cercano di rubare ancora quello che possono e di proteggere le lobby parassitarie che soffocano l’economia, visto che non saranno rieletti.

Governare un paese non può ridursi alla rincorsa di un eterno e giocoso presente fatto di beghe di cortile, in nome di bandiere identitarie che nulla hanno a che fare con la lenta e faticosa progettazione del futuro.

La voragine italiana è tutta in questo paradosso: da una parte un super tecnico che incarna l’essenza della buona politica; dall’altra partiti politici trasformati in lobby a difesa di interessi particolari. Se la politica è scrittura del futuro, se la politica è scelta strategica, se è responsabilità, se la politica è capacità decisionale, questi partiti sono trasversalmente incapaci di fare politica. Di più, questi partiti sembrano tanti bambini viziati che fanno i capricci in nome di pretese poco più che infantili.

Tutta la solidarietà, allora, a Mario Draghi il politico. Solidarietà all’unico adulto in un parco giochi pieno di bambini, all’unico che abbia la testa sulle spalle per capire che governare un paese non può ridursi alla rincorsa di un eterno e giocoso presente fatto di beghe di cortile, in nome di bandiere identitarie che nulla hanno a che fare con la lenta e faticosa progettazione del futuro.

Al di là del merito dei singoli provvedimenti, la cesura valoriale tra il mondo di Draghi e il mondo di questi partiti è la cesura tra una politica solida, capace di sintesi e decisione, e una politica leggerissima, incapace di prendersi responsabilità. Tra una politica capace di tenere il punto e la posizione e una politica che rincorre qualsiasi pallone in una giostra caotica in cui ognuno gioca per sé. Tra una politica adulta e una politica infantile.

Come se ne esce? In primo luogo ammettendo il problema. Basterebbe fermarsi un attimo e fare un’analisi di coscienza e confessare la propria incapacità di pensare nel lungo periodo. E poi capendo finalmente che alla buona politica non dovrebbe mai servire un Mario Draghi che la rimetta in riga. Perché, in un mondo normale, dovrebbe essere la politica a individuare la strada e percorrerla fino in fondo. A parole è facile. Nella realtà serve un faticosissimo processo costituente (e ricostituente) capace di dare forza a chi pensa che la politica non può più essere roba di ragazzini urlanti. Serve costruire una politica adulta anche senza Draghi.

