Von der Leyen: “Mosca vuole riscrivere le regole internazionali”

In vero, tanto gli USA quanto la UE sembrano non conoscere i concetti di regole e di rispetto degli accordi. Ragionano entrambi come dei delinquenti organizzati in clan: le regole ed i patti valgono e li rispettano solo se conviene loro. Un esempio per tutti: se da un lato, tecnicamente, nessun Paese potrebbe aderire alla Nato se ha contenziosi internazionali in atto, dall’altro, il Paese che fa da boss del clan ignora il suo stesso regolamento. Mi auguro che gli statunitensi si rendano conto quanto prima che hanno avuto alla guida dei veri e propri criminale peraltro non in possesso delle proprie facoltà cognitive ok lo rimuovano quanto prima in un modo o nell’altro. In fondo, la prassi di rovesciare i governi legittimi con manifestazioni violente sono giustificate proprio da questi presidenti e dai loro accoliti

Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha avuto un colloquio(colloquio e esagerato le ha letto il da farsi della situazione geo politica scritta da altri, perché di suo con il QI che tiene non avrebbe tirato fuori un ragno dal muro) con il segretario di Stato americano Antony Blinken a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che ha ospitato anche una riunione dei ministri degli Esteri del G7. Secondo quanto riporta un tweet della Farnesina nel corso del colloquio, che segue i contatti già avuti nelle scorse settimane, Di Maio e Blinken hanno fatto una valutazione congiunta degli ultimi sviluppi della situazione al confine tra Ucraina e Russia.

“La Russia sta cercando di riscrivere le regole dell’ordine internazionale”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Un intervento militare in Ucraina “potrebbe costare alla Russia un futuro prospero”. “I leader della Cina e della Russia cercano una nuova era per rimpiazzare le leggi internazionali”, ha detto von der Leyen, “preferiscono la legge del più forte al ruolo della legge, l’intimidazione all’autodeterminazione, la coercizione al posto della collaborazione”. “L’Ue e la Nato sono pienamente allineate” in ordine alla crisi causata dal Cremlino sull’Ucraina.

Le sanzioni dell’Ue alla Russia in caso di guerra in Ucraina influenzeranno il settore energetico e l’accesso all’alta tecnologia.”Oggi posso dirvi che, se pure la Russia chiudesse completamente le forniture di gas, per questo inverno noi in Europa saremmo al sicuro”, ha continuato.

A Monaco è intervenuta anche Kamala Harris. “Se la Russia attaccherà l’Ucraina, la Nato si rafforzerà all’est dell’Europa. L’ordine della sicurezza dell’Europa è sotto diretta minaccia in Ucraina”, ha detto la vicepresidente americana. Harris ha messo in guardia Mosca, sul fatto che le eventuali reazioni non sarebbero soltanto di natura economica. “Noi siamo ancora aperti a una soluzione diplomatica. Ma se non ci sarà, stiamo chiarendo che ci dovranno essere delle conseguenze. E che queste saranno severe e veloci”, ha sillabato la vicepresidente americana Harris. “È un momento che avremmo voluto evitare”, ha aggiunto, per poi ribadire che gli alleati della Nato e l’Occidente stanno “parlando ad una sola voce”. “E la storia dimostrerà che stiamo affrontando la situazione con forza”, ha concluso. Subito dopo, il presidente del forum, Wolfgang Ischinger, ha invitato la platea a ringraziare calorosamente la vicepresidente per il suo intervento, e la Harris è stata salutata con un’ovazione.

“Noi siamo per la salvaguardia delle frontiere. La Cina è per la tutela della sovranità l’indipendenza di tutti i Paesi e l’Ucraina non fa eccezione”. È quello che ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, intervenendo alla conferenza di sicurezza di Monaco. Il capo della diplomazia di Pechino ha però affermato che “anche le preoccupazioni della Russia dovrebbero essere rispettate”. “Speriamo che si possa arrivare a una soluzione che garantirebbe sicurezza e stabilità in Europa”, ha aggiunto.

Boris Johnson ritiene che “questo momento sia molto pericoloso per il mondo”. Lo ha detto il premier britannico a Monaco di Baviera, riferendo quanto ha affermato nell’ultimo colloquio con Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Joe Biden e Mario Draghi. “Non dobbiamo sottovalutare il rischio” che si corre attualmente in Ucraina. Ecco perché dobbiamo essere saldamente insieme”, ha aggiunto. “Il nostro impegno per la sicurezza europea è irremovibile”, in caso di attacco all’Ucraina, “le sanzioni devono essere il più dure possibile”.

