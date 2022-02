Vendola?? Quello di Checco Zalone almeno fa ridere, questo é stucchevole e basta

SCRIVE VENDOLA.La grave crepa sociale e culturale dell’alternanza scuola-lavoro.C’è sempre stato un cattivo buon senso che ritiene inutile avere nozioni di storia, letteratura, arte o musica. È una litania recitata sulle note del “guadagnare subito”. E alla fine si rischia di guadagnare solo una grande perdita.

CARO VENDOLA CHIARIAMO SUBITO CHE! Nessuno dei due è morto in alternanza scuola-lavoro, beninteso. Entrambi sono morti durante uno stage di quelli che si fanno negli istituti professionali. Da decenni. Ma siccome quel che conta è l’attacco politico, si finge che sia scuola lavoro.Dopo di che, si fa anche finta che uno dei due non sia morto in un incidente stradale tornando a casa, e dunque la sicurezza sul lavoro non c’entra un tubo. Infine, tutti ignorano le parole della madre del primo defunto, che ha detto che il ragazzo era entusiasta di quel percorso, che l’aveva scelto lui, che voleva lavorare in quell’azienda, che la vicenda è una tragica fatalità e che nessuno dovrebbe strumentalizzarla. Ogni lavoro che non sia da impiegato comporta dei rischi. Anche fatali.

Dico ciò per non lasciare nel terzo millenio le nuove generazioni alla vecchia politica che strumentalizzano e falsificano la realtà. E dispiace perchè in quella vecchia politica ci sono uomini intelligenti e sensibili ma succubi delle ideologia del passato guidata dalla vecchia gerarchia politica e massona. Ovvio che possono dissentire ma questo approccio non fanno che peggiorare la situazione e creare ancora più confusione e, denotano poco rispetto per le famiglie e le povere vittime. ps. forse avrebbe più senso spostare l’attenzione sulla piaga delle stragi del “sabato sera”.

Sperando di non essere equivocato, ribadisco che le morti di cui si parla sicuramente richiedono una riflessione. Detto ciò, trovo insopportabile che si dica che i due ragazzi siano morti a causa dell’alternanza scuola lavoro: il primo è morto durante un stage di formazione professionale (non è la stessa cosa dell’alternanza scuola lavoro) e l’altro durante un spostamento in auto (poteva capitare, come è capitato, anche per visite guidate e viaggi di istruzione). Per il resto, considero le riflessioni proposte una stanca ripetizione di retorica umanistica che riemerge ora che, nel bene o nel male, l’alternanza scuola lavoro riguarda anhe i licei. Quanto sa essere finemente classista la sinistra.

ECCOVI COSA SCRIVE VENDOLA.La grave crepa sociale e culturale dell’alternanza scuola-lavoro.C’è sempre stato un cattivo buon senso che ritiene inutile avere nozioni di storia, letteratura, arte o musica. È una litania recitata sulle note del “guadagnare subito”. E alla fine si rischia di guadagnare solo una grande perdita.

Ho aspettato qualche giorno, prima di scrivere di cose dolorose come lo schianto di due esistenze giovanissime in un’Italia sempre più vecchia e sempre più sterile. Ho aspettato perché a volte si ha pudore di mostrare i propri risentimenti. Nel giro di pochi giorni due lutti hanno segnato le mobilitazioni studentesche.

Un ragazzino friulano, il diciottenne Lorenzo Parelli, muore in un incidente nel corso del tirocinio di alternanza scuola-lavoro: e muore anche per la ragione gelida ma empirica che di lavoro si muore ogni santo giorno tutti i giorni e ovunque. Un altro ragazzino, il marchigiano sedicenne Giuseppe Lenoci, muore sempre di alternanza scuola-lavoro. E la morte assurda, reiterata, di un adolescente ci colpisce perché la percepiamo come la morte di un figlio, ci appare come un rovesciamento dell’ordine naturale delle cose.

Queste morti generazionali meritano un solenne lutto sociale, una elaborazione collettiva dell’abisso scavato attorno a noi. Non meritano le stucchevoli omelie della politica, le consuete giaculatorie che sono insopportabili soprattutto se servono a occultare la verità che il movimento degli studenti sta cercando di raccontare. La verità è che lo Stato affida un pezzo di gioventù a un circuito costruito su un campo minato, sottrae studenti alla scuola e li paracaduta nei cantieri, in territori produttivi che spesso trasformano l’offerta formativa in un apprendimento passivo, subalterno agli interessi aziendali, privo di un corredo di cultura generale.

Insomma l’alternanza è una forma di “lavoro anticipato”. Il lavoro come tirocinio al lavoro. E dunque si impara il lavoro lavorando, ma al prezzo di una perdita grave del tempo condiviso con i compagni di scuola, non godendo delle gioie di un sapere più lungo e più largo del perimetro di un qualunque luogo di lavoro. Diciamo che l’alternanza è una sperimentazione sociale che apre una crepa grave nella scuola, nella grande fabbrica del nostro essere sociale, nel suo cruciale compito di formare cittadini prima ancora che di sfornare lavoratori.

Nel nome di una modernizzazione di cartapesta ci si dimentica dell’essenziale: e cioè che il processo di socializzazione, la costruzione di legami amicali, la disponibilità di tempo per la propria crescita culturale, sono tutti ingredienti centrali della missione educativa della scuola. Si straparla di “cittadini di domani”, e non si vede quanto è difficile essere cittadini oggi, che cosa è oggi la scuola, cosa sono questi studenti che denunciano, con parole antiche e attuali, l’immaturità di chi li manda a manganellare, che raccontano i risvolti disciplinari e repressivi della scuola che si aziendalizza, che dicono del loro disagio esistenziale spesso vissuto in solitudine.

Quando una generazione rompe l’assedio di cui si sente prigioniera, quello è sempre un buon momento: vuol dire che ci sono contraddizioni che non si possono nascondere sotto i cartelli della pubblicità. Vuol dire che quella generazione è viva. E rischia di guardare noi come se fossimo dei morti. Anzi, siamo noi a rischiare.

Perché sono così spaventati e arrabbiati? Ecco una domanda che non merita di precipitare nelle rubriche dei cuori solitari. Perché? Forse perché non accettano di essere considerati come “merce-lavoro in formazione”? O perché rifiutano la pedagogia della competizione individuale? O perché sono informati sul contesto di precarietà che li attende dopo il diploma?

C’è sempre stato, e resiste ancora, un cattivo buon senso, rigurgitato dal ceto medio poco riflessivo, che ritiene inutile che tutti abbiano nozioni di storia o di letteratura, di arte o di musica. È una litania recitata sulle note del “guadagnare subito”: una vera campagna ideologica. E alla fine si rischia di guadagnare solo una grande perdita.

Non comincia così, forse, quella svalorizzazione delle competenze generali, quel demansionamento della cultura umanistica, che rischia di rendere sempre più fragili i legami sociali e la coscienza civile? Questo accade ed è terribile. Dovrebbe accadere l’esatto contrario.

Viviamo in un mondo complesso e criptato, solo l’accesso al sapere ci offre una chiave possibile per capire e per orientare le nostre esistenze: e allora? Allora l’accesso al sapere non è un accessorio: è un fondamento della cittadinanza, è l’anima di una democrazia.

Non si può non comprendere quanto sia indispensabile, ogni giorno di più, l’interconnessione tra discipline umanistiche e scientifiche, quanto sia importante nutrire il lavoro di qualità e la società di cultura. Non si può non capire che l’innovazione di cui è gonfia la retorica della vita pubblica è innanzitutto innovazione sociale: un processo di radicale trasformazione, un avanzamento di rapporti sociali. Non una spolverata di modernità per i servizi di coda dei tg, ma un guadagno di qualità della vita e dei servizi.

E allora forse sarebbe innovativo (un tempo si sarebbe detto “riformista”) prendere sul serio la competenza degli studenti sulla propria condizione e sulla propria frustrazione, ascoltare la voce di chi esprime un disagio figlio di tante cose mescolate: compresi i due anni di divieti e di libertà condizionata del Covid.

Ascoltare quella domanda di radicalità, che è rimbalzata di scuola in scuola e di piazza in piazza, può essere un vantaggio per tutti. Così come ridurla al dibattito sull’ombelico scoperto o sui jeans strappati sarebbe un segno di conservatorismo politico e di ottusità burocratica.

La generazione di Lorenzo e Giuseppe, cioè quella dei nostri figli, si pone problemi che noi abbiamo conservato negli scaffali del rimosso e del rimorso: e il disagio giovanile è sintomo di una latente crisi entropica della nostra comunità civile e del suo comando politico.

In questi giorni mi ronza in testa il titolo di un importante libro di Elsa Morante, pubblicato nell’anno di grazia 1968: “Il mondo salvato dai ragazzini”. Oggi tocca al mondo correre a salvare i ragazzini. Perché il mondo, a sua volta, ha bisogno dei ragazzini per poter essere salvato…

