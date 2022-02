Luigi Marattin

Viviamo in un paese in cui pezzi dello Stato sono sotto processo per aver falsificato le intercettazioni al fine di accusare il padre di un politico, all’epoca premier. E in cui chi

lecitamente finanziava il partito di quel politico si vide piombare in casa all’alba la Finanza con una retata come quelle per terroristi e mafiosi (atto che la Cassazione oggi demolisce con parole di fuoco). È del tutto irrilevante chi fosse quel politico. La cosa che spaventa è che tutto è successo senza che nessuno si indignasse, che gli piacesse o meno quel politico.

Bravo Marattin, il danno enorme è stato fatto, non sarà facile rimettere le cose al loro posto come niente fosse.Condivido in pieno!!! Lo dico da sempre è una vergogna…l’Italia è un paese di invidiosi…Quell’atto fu eversivo, ma i peggiori furono coloro che vigliaccamente dall’interno del PD lo attaccarono dicendo: Occorre Derentizzare il PD, mi riferisco a Orlando, Boccia e altri, una vergogna. È STATA UNA COSA GRAVISSIMA. DA GHESTAPO DOVE ESISTE UNA DITTATURA FEROCE. È PIÙ GRAVE ANCORA CHE NESSUNO ABBIA DETTO UNA PAROLA DI PROTESTA. SOLO IN UN PAESE MALATO PUÒ SUCCEDERE. NON DIMENTICHIAMO CHE I pezzi di merda piu’consistenti appartengono alla stampa(minuscola)italiana.E’tra le peggiori del mondo,anche se gode di liberta’e finanziamenti invidiabili.Se quel politico fosse stato un’alto gerarca di sinistra o pure di dx il mondo si sarebbe sollevato giornali, Merlino, tv, carta bianca, formigli, di martedì ,bortoli, mieli, 5 stalle, pd, otto e mezzo, etc. Tutti avrebbero portato solidarieta. I leoni da tastiera etc….. invece……dov’è tutta questa gente ? Morta? nessuno se non noi di Italia viva abbiamo portato a conoscenza e dato solidarietà al nostro Renzi che e stato bistrattato nella maniera più subdola e lacerante. Ma Renzi anche in questo frangente si e dimostrato un vero uomo forte, direi di acciaio che non si piega. On.Marattin lo dica tutti i giorni che In Italia chi si comporta bene sarà fatto fuori.e denunci….denunci il TEMPO SARA DAVVERO GAlANTUOMO , già è iniziato…. bel tempo…Alla mia riflessione aggiungerei che, anche alcuni amici ( i così detti amici), si sono distinti nel non assumere ad oggi, una posizione di Vera Solidarietà, nella Persona di Matteo Renzi. Alla faccia dell’amicizia !!! Grazie Marattin. Sta a noi oggi diffondere il “Verbo” di cos’è, perché è nata ITALIA VIVA. Dobbiamo fare narrare facendo emergere le contraddizioni che sono alla base di questa Mediocre Classe Dirigente.

Chiedetelo, ai grandi “pennivendoli” Travaglio, e compagnia bella del Fatto Quotidiano, che hanno montato questa vicenda, e supportano le loro ragioni seminando odio” quotidiano” .

È inaudito e orripilante, che tutto questo sia potuto succedere. Questi delinquenti….perché di delinquenti si tratta…. Sono andati a scavare sulle attività dei familiari per ricamarci sopra, una bruttissima storia…..La dove non hanno potuto con il figlio, hanno agito su, i suoi affetti più cari. A questo punto dico….le carceri ci sono solo per i poveri Cristi? Questi corrotti quando e come pagheranno? Chiediamo giustizia!!!! Vorrei almeno sentire le scuse di Travaglio e Scanzi per tutta l’immondizia rovesciata su Renzi in merito alla faccenda ,ma ahimè ,restano vergognosamente silenti ! Non mi impietosisco neppure della nullità dei sinistri pd.rifletto amaramente per quelli che sinistri non sono ma comunque colpevoli per il loro silenzio di fronte all’ingiustizia palese che subiscono gli onesti. Ma se la giustizia in questo caso è stata complice, chi ci salverà??? Magistrati corrotti , forze dell’ordine corrotte, giornalisti prezzolati, e nessuno non fa nulla, siamo alla frutta povera italia governata da trecento signor nessuno, i 5 stelle, e un leghista incapace che vuole mettere lingua sulla religione per attirare a se i bocalono ITALIANI lui che ha tre mogli,ok il populista per eccellenza,

Finché in questo paese non verrà estirpata la pianta dell’odio seminata dai vari. Funari, Santoro, travaglio e tutti i suoi accoliti compreso il patetico lillo, la democrazia sarà sempre zoppa. Viviamo un fascismo strisciante, quello che è peggio che in prima linea ci sono i sinistri gente che abbiamo mantenuto per 60 anni. Solo la politica con la P maiuscola puo’ cambiare la Magistratura ma i politici lo faranno di cosa hanno paura perchè non fanno una legge che chi sbaglia paghi per il sbaglio fatto come noi comuni mortali ache gli dei devono pagare ( Magistrati ,Politici , Presidenti ,Ministri la casta ),tutto il genere umano che ha sbagliato.

Bravo Marattin, il danno enorme è stato fatto, non sarà facile rimettere le cose al loro posto come niente fosse ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo