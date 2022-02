La vera sfida per i leader mondiali in crisi? Sparire.

La vera sfida per i leader in crisi? Sparire. I leader non leader (leader solo a parole e tornaconti personali,ma non nei fatti) dovrebbero scendere dal trono ma non dal palcoscenico, diminuendo la fascinazione e il peso culturale del loro ruolo per poter continuare ad interpretarlo efficacemente.

Da settimane la crisi ucraina sembra evolversi su un doppio binario: i continui e accorati appelli per la diplomazia e la pace da una parte, e le azioni aggressive e belligeranti dall’altra. Non solo le due maggiori potenze in gioco, Russia e Stati Uniti, ma ora pure la Cina ora si dice fermamente convinta della necessità di raggiungere un accordo e di evitare la guerra. Eppure, questa è oramai a un passo. Si potrebbe ricondurre tutto ciò al semplice cinismo della politica militare e dei potenti, o al più alla violenta e fedifraga natura umana, ma a guardare bene forse c’è dell’altro.

Se a noi europei pare normale che i politici insistano per la pace senza poi ottenerla, in popolazioni che preservano un concetto ancora molto profondo della “gloria nazionale” e del potere dei leader tutto ciò probabilmente suona come una discreta novità. Segno forse che il machismo dell’ “uomo forte” che di sua iniziativa si impone per ristabilire l’ordine e la giustizia per il suo popolo paga sempre meno, e non solo alle nostre latitudini. Ma se è così, perché i leader sembrano aver perso il loro ascendente?

Due settimane fa su questo blog scrivevamo di come l’Occidente pare faccia sempre più fatica a uscire da rassicuranti schemi consolidati, e una settimana fa avevamo visto come la prospettiva storica che da secoli accompagna il nostro modo di vedere il passato stia mostrando crepe sempre più profonde. C’è quindi necessità di una nuova narrazione che porti l’essere umano a cooperare nella sua nuova dimensione: quella globale. Questa nuova narrazione deve però essere proposta e promulgata da un nuovo tipo di leader

Secondo l’approccio storico classico, quello che viene insegnato a scuola e quindi instillato nella mente di tutti di noi, la Storia la fanno i vincitori, o meglio ancora i leader. Questa concezione è probabilmente diretta emanazione della formula di narrazione di maggior successo negli ultimi millenni, almeno in Occidente: quella del viaggio dell’eroe, cioè dell’individuo di virtù eccezionali che – pur se non esente da gravami e difetti – prende il coraggio a due mani e affrontando ogni sorta di conflitti interni ed esterni riesce infine a prevalere per ottenere pace, gioia e abbondanza per sé e per le sue genti.

Questa forma narrativa è stata ed è ancora di tale duraturo successo che spesso la si confonde con la narrazione stessa: come se non ci fosse altro modo di raccontare una storia efficace che porti le masse a riporre fiducia in un potere centrale. Ma non è così. Non perché non lo sia nella realtà: forse in un senso pratico non lo è stata mai, e i grandi leader sono sempre stati più frutto del loro tempo che fautori di quest’ultimo. No, il vero problema è che la narrazione del “leader forte” è sempre meno credibile.

Il punto è forse questo: il leader nasce e prospera quando riesce a convincere la sua comunità di riferimento che, se gli verrà data fiducia e quindi potere, porterà pace e prosperità. Questa promessa era molto più credibile quando vivevamo in un mondo più “semplice” e prevedibile; quando per prevalere bastava sconfiggere i nemici storici oltre la collina, assicurarsi il controllo del mercato locale, chiudere qualche annualità in positivo, vincere la competizione tradizionale. Oggi tutto questo non è più sufficiente.

Ai leader (ma in un certo senso a tutti noi, che leader siamo sempre più spesso chiamati ad essere) non solo oggi viene chiesto molto di più, cioè di ottenere risultati eccezionali, ma anche di ottenerli contro una pletora di avversari e in un contesto in continuo e imprevedibile mutamento. Insomma, la promessa della “valle di latte e miele”, una volta così suadente, non è più davvero credibile. Poco importa che essa sia tecnicamente “più vicina”, dal momento che le condizioni di partenza e i mezzi a disposizione per raggiungerla sono migliori: i nemici da sconfiggere e le scelte giuste da fare necessarie per arrivarci appaiono comunque troppe.

Il problema quindi non è la scarsa credibilità del punto di arrivo, ma della possibilità di arrivarci (da qui forse nasce anche il diffusissimo pessimismo per le sorti della propria comunità e del mondo). Per questo i leader – dai politici agli amministratori delegati; dagli sportivi ai personaggi dello spettacolo – oggi si alternano freneticamente: la loro promessa iniziale conquista ancora, ma molto presto diviene chiaro che non potrà essere mantenuta. Solo alcuni personaggi rimangono popolari nel tempo, ma ci riescono perlopiù in quanto incarnazioni di un passato glorioso che non c’è più, e per questo sono spesso sprovvisti di vero potere.

A favorire l’emersione e talora la “hybris” degli effimeri leader odierni sono soprattutto gli straordinari strumenti che la tecnologia e la scienza mettono oggi a disposizione di chi ha il potere. Se è possibile, per esempio, monitorare tutti, avere dati su quasi tutto, e disporre di mezzi potentissimi per intervenire, se ne può concludere che chi è nella stanza dei bottoni può essere in grado non solo di prevedere in buon anticipo lo svolgersi degli eventi, ma anche di intervenire prontamente per risolverli. E tuttavia, è sempre più chiaro che non è così.

Si pensi, per esempio, a come Cina e Stati Uniti, pur disponendo di enormi poteri sia di monitoraggio che di intervento, abbiano gestito rispettivamente la crisi Covid e quella afghana; si pensi a come appare sempre più palese che nonostante la mole immensa di dati di profilazione a disposizione le aziende cosiddette “big tech” non riescano a produrre pubblicità davvero convincente e quindi avere business model davvero sostenibili; si pensi, infine, proprio all’attuale crisi ucraina, in cui nonostante tutte le parti non desiderino la guerra e siano in grado di sapere quasi tutto di quello che fa e vuole l’altro, non siano comunque in grado di evitare un conflitto armato.

La speranza che la tecnica potesse dare ai leader quel “tocco magico” che da sempre ne costituisce la cifra fondamentale (non a caso fino a non molto tempo fa il leader era spesso considerato una specie di mandatario di Dio) si sta rivelando un’illusione. I dati e il controllo costante mostrano sempre meno capacità di previsione e prevenzione, così come i potenti mezzi a disposizione paiono sì capaci magari di risolvere il problema cogente, ma anche di crearne altri persino peggiori tutto intorno. È insomma la complessità che fa cadere il palco: quella dimensione interrelata e imprevedibile che sempre più ci avviluppa e che rende la narrazione del leader sempre meno credibile.

Lo si sta vedendo particolarmente bene nella dimensione aziendale e lavorativa, dove l’insofferenza verso i vertici è in ascesa e diverse analisi puntano proprio su questo aspetto per spiegare il consistente aumento delle dimissioni volontarie, soprattutto Oltreoceano. I lavoratori sono sempre più insofferenti verso protocolli, capi e regole e, forse irretiti dalle roboanti promesse dell’autoimprenditorialità e dello smart-working, richiedono sempre più a gran voce lo scioglimento dei vincoli gerarchici e organizzativi – salvo poi spesso scoprire che questa “libertà” può risultare disorientante e persino spaventosa.

I capi e le regole servono. Nessuna organizzazione umana può davvero cooperare senza un divisione asimmetrica del potere; senza deputare a qualcuno la responsabilità della decisione da prendere – se non altro perché molti, forse sempre più visto il rischio crescente di sbagliare, di quella responsabilità non ne vogliono sapere. Il paradosso è quindi questo: sempre più le masse sembrano farsi convinte che i leader sono fondamentalmente inutili, ma allo stesso tempo non possono farne a meno e ne richiamano l’avvento.

I nuovi leader dovrebbero quindi allo stesso tempo emergere e sparire. Già da secoli il buon leader sa che le sue fortune dipendono in buona parte dal caso, ma non lo dice e rassicura invece il suo “popolo” di avere il controllo: come il personaggio principale di una commedia che affascina il suo pubblico ma in realtà segue un copione ed è guidato da un regista. Oggi però per fare questo non ha più a disposizione né strabilianti costumi di scena, né imponenti scenografie, né la possibilità di far davvero leva sul suo – supposto o reale – talento attoriale.

E quindi cosa dovrebbero fare, all’atto pratico, i nuovi leader? In un certo senso, forse, diventare “a-leader”. Non quindi “anti-leader” protagonisti di una narrazione populista e demagogica che li rende “uomini del popolo”, semplici veicoli del ritorno delle masse al potere; quanto “burattinai gentili”, che muovono le fila ma non si prendono la scena, in una declinazione meno “leaderista” (e anche meno mascolina) della propria narrazione.

I leader dovrebbero insomma scendere dal trono ma non dal palcoscenico, diminuendo la fascinazione e il peso culturale del loro ruolo per poter continuare ad interpretarlo efficacemente. Una comunità, infatti, non può far a meno di delegare il potere a qualcuno, ma può dare minore importanza alla gestione del potere, mettendola per esempio sullo stesso piano dell’esercizio della cura o della produzione materiale o artistica.

Insomma, se non si può fare a meno dei leader, si può fare a meno della narrazione eroica che li circonda. Non è affatto impossibile: più volte in passato sono esistite comunità in cui i potenti venivano financo sbeffeggiati, e il potere ridicolizzato (si pensi, per stare all’oggi, alla tradizione per molti versi antichissima e diffusissima del carnevale, o del “giorno dei matti”). Questo cambiamento conviene anzitutto ai leader, e poiché il loro compito è proprio quello di inverare cambiamenti, si può avere buona fiducia che alla fine riusciranno nell’impresa.

La vera sfida per i leader mondiali in crisi? Sparire.

