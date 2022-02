Maria Elena Boschi a Brescia: «Qui c’è la cultura del sociale»

Maria Elena Boschi ieri, in una giornata bresciana per l`ex ministro.

“Brescia è stata colpita dalla pandemia più di altre zone e in modo particolare hanno sofferto le strutture per anziani” – ha detto la parlamentare di Italia Viva- “Il mio è un modo per esprimere apprezzamento a chi lavora in questo settore».

La Fondazione è la più grande della provincia di Brescia e supera i 600 utenti: 460 posti di Rsa, due comunità alloggio, un centro diurno, venti mini alloggi e servizi domiciliari. “Ho un grande affetto per Brescia, oltre ai legami umani che ho instaurato” – spiega Maria Elena Boschi – “Qui il mondo produttivo pone molta attenzione all`ambito sociale e culturale”. Proprio l`appuntamento della Capitale della Cultura è ormai sulla bocca di tutti: «Brescia e Bergamo capitale della Cultura rappresenta un piccolo passo per l`essere umano, ma un grande passo per gli abitanti di Brescia e Bergamo» scherza Maria Elena Boschi.

In vista del 2023, Casa di Dio è stata celere a presentare i progetti in ambito sociale. I dirigenti sono già all`opera con altre idee e chiederebbero al governo più fondi del Pnrr: «Abbiamo accolto favorevolmente l`interesse da parte dell`onorevole nel visitare una realtà che opera nel sociale – spiega il direttore generale Stefania Mosconi -. Siamo molto soddisfatti perché ci ha rivolto un`attenzione non soltanto di facciata». Casa di Dio si trova non distante da quella via Milano che si sta lentamente rigenerando grazie ai fondi stanziati dal Governo Renzi: «Abbiamo dedicato risorse importanti alle periferie, mi spiace che i governi seguenti abbiano fatto passi indietro», conclude l`ex ministro Maria Elena Boschi

