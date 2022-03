Bisogna fare presto !

“Bisogna fare ciò che Draghi ha annunciato e Cingolani chiede da tempo: sburocratizzare e correre con gli impianti, tornando alla filosofa dello Sblocca Italia.

Su questo ci giochiamo il futuro, altro che polemiche inutili sul catasto.” Matteo Renzi

Vi prego voi che governate l’Italia fate di tutto per scongiurare una guerra mondiale. Ora questa è la cosa più importante. Contiamo su di te, grazie. ANCHE se lo sapiamo che! Quando non si vuole governare caro Matteo gli incapaci vanno a strillare su argomenti che con la situazione disastrosa che abbiamo hanno poco a che vedere, come il catasto, e ai prossimi rincari su tutto non ci pensano, per ora , tra un pochino inizieranno a strillare , in continua campagna elettorale. Viva Italia Viva

C’è una guerra nella guerra: quella contro il tempo per mettere in sicurezza le vittime più vulnerabili di questo conflitto: i bambini e gli adolescenti in fuga dalle loro città assediate dai bombardamenti. Hanno lasciato le loro case, parte della loro famiglia e percorso centinaia di chilometri per mettersi in salvo, per raggiungere la Polonia, la Romania. Da lì ne sono già arrivati in Italia più di 3000: i più fortunati accompagnati dalle loro mamme e poi ci sono quelli che arrivano soli e che trovano ospitalità presso strutture gestite dalla #Caritas , dalla amministrazioni locali, dai volontari di diverse associazioni. Ma anche da famiglie italiane che aprono le loro case e il loro cuore alle vittime innocenti di questo conflitto. A loro va la nostra gratitudine, accanto all’impegno dello Stato. I ministri Elena Bonetti e Luigi Di Maio sono già al lavoro per i corridoi speciali per facilitare questi arrivi, per limitare al massimo le vittime innocenti, perché arrivati qui trovino casa, scuole, servizi adeguati. #Ucraina Secondo l’Unhcr il milione e più di profughi, su una popolazione di 44 milioni di persone, già uscito dall’Ucraina dopo otto giorni di guerra, è stato accolto principalmente in Polonia (547mila profughi), Ungheria (133mila), Moldavia (97mila), Romania (51mila) e Slovacchia 79mila).

