Qui per chi voglia approfondire la decisione di Mosca di scollegarsi dalla rete Internet globale. https://24plus.ilsole24ore.com/art/la-russia-sta-staccarsi-dall-internet-globale-come-funziona-e-cosa-comporta-AENVVRIB

Come sempre “la gente” non deve sapere, deve sentirsi dis-orientata ,spaventata…perché non possa decidere e disarcionare chi si preoccupa del suo futuro!

Ma,la storia può prendere pieghe impensate. Perche.Dietro il popolo c’è sempre chi li manovra, comunque non giustifico la guerra, sono più propenso a “lavare i panni sporchi in casa propria”, da ciò che ho potuto sapere ultimamente c’è chi si gioverebbe lautamente della caduta di Putin ed uno dei modi è scatenare la guerra. Così non fosse, il popolo poteva muoversi prima contro il tiranno.Forse solo voi di Anonymous potete salvarci perché se aspettiamo le trattative di pace dei nostri capi di governo credo che ne scorrerà di sangue che non é quello che spero e voglio pure io. ALTRA E. L’unica soluzione a questa guerra è che il popolo russo si ribelli e mandi via Putin.



Ciò che ha fatto il collettivo Anonymous è semplicemente straordinario.

Ha hackerato i canali televisivi statali russi, zuppi di propaganda imposta da Putin, e ha trasmesso le immagini di ciò che sta succedendo in Ucraina.

In Russia, oggi, è vietato ai media parlare di “guerra” o “invasione”. Il Cremlino ha già chiuso tutte le tv indipendenti, e sta per scollegare l’Internet globale per controllare ogni informazione..

Il tiranno ha paura che il suo popolo si ribelli contro questa guerra oscena, e prova a nascondergli la verità. Ma non ci riuscirà a lungo.

Anonymous ha mostrato a milioni di russi lo sterminio degli ucraini. Uomini, donne e bambini sventrati dagli ordigni di Putin.

Perché questa non è la guerra della Russia contro l’Ucraina. Ma è la guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina. E il popolo russo, come dimostra la storia, non starà a guardare..

Ciò che ha fatto il collettivo Anonymous è semplicemente straordinario. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo