I pentastellati sono stati una iattura per il paese con i loro NO su tutte le opere necessarie per il bene della nostra Italia.

Se sei così amato e odiato è proprio perché sei un grande! E già! Chi ti ama è perché sanno il tuo grande valore. Chi ti odia è perché ha paura del tuo grande valore! Resta come sei Matteo, sei il politico che tutto il mondo vorrebbe! E anche in Italia, quando finirà il veleno che hanno sparso, LO RICONOSCERANNO TUTTI….. SEI UN GIGANTE IN MEZZO A TANTI nanetti.io mi trovo tutti i giorni a litigare per difendere Renzi, a prendermi improperi, quelli che lo odiano, non si informano, o lo fanno distorcendo la realtà! Ma io vado a nozze, con questa gente, e non finirò mai di difendere Matteo per la sua lungimiranza, dote che fa un vero politico!

RENZI DICE “Orgoglioso di aver voluto questa opera e di essermi preso gli insulti di Lega, Cinque Stelle, Regione Puglia, sinistra radicale, compagni di partito.”

Dopo, decantare è facile… prima avversata, poi osannata la TAP… perfino da chi era contrario!

Sotto i piedi, sotto la sabbia

passa la TAP, è Marina di Meledugno, una delle spiagge più belle d’ Italia!

Non ci sono tracce… non si vede nulla. 870 Km di gasdotto che parte dall’ Azerbajan e attraversa Grecia e Albania e finisce qui… Hanno evitato impatti sull’ ecosistema marino ,con un ingegno della Fincantieri del ’70,che ha realizzato i gasdotti più grandi del mondo! C’ è un micro tunnel.

Ogni tanto un monitoraggio della nave Castoro, ma nessun deturpamento: I turisti prendono il sole e non sono mai diminuiti, i bimbi giocano a fare castelli di sabbia, la sabbia che copre il gasdotto sotto di 15 metri! Una ingegneristica laparoscopica! Mai visto un operaio ,gli ombrelloni tutti prenotati, sempre!

La rabbia per la costruzione del gasdotto ,è stata soppiantata dalla consapevolezza di essere riusciti.

Cavallette, ciminiere, fulmini e saette, qui non sono arrivati. Manifestazioni violente per quel gasdotto che non poteva approdare sulla spiaggia più bella d’ Italia che tale è rimasta

Per loro è imbarazzante.. ammettere che la spiaggia chiamata da Emiliano ” incontaminata ed esotica” così è rimasta.

Qui della TAP non si accorge nessuno e i 32 pescatori che hanno aderito

all’ accordo… dicono oggi: meglio il tubo dei delfini che mangiavano tutto il pesce. Nella campagna adiacente l’ unico disturbo, il canto delle cicale .

Allora perché tanta violenza?? 68 condanne ai NO TAP e il processo continua.

Per ogni arbusto tolto,ne sono stati piantati tre ,per ovviare anche alla xilella. E sono continuamente monitorati .Un Paradiso, bandiera blu 2021…e non è la sola dove approdano i gasdotti .Grillo voleva mandare il loro esercito per impedire i lavori ,ma dopo le elezioni, se lo sono rimangiato…Conte ebbe a dire che ormai era troppo tardi .indietro non si poteva tornare! Potì voleva sospendere i lavori in caso di elezione in Parlamento.

Il Salento deturpato e tradito bisogna fermare i lavori. Solo qualche esponente dell’ allora governo Renzi difese quella scelta: Bellanova la pagò… Arrivò terza nel collegio della Lezzi. Letta tace non fermò Emiliano che impugnò molte autorizzazioni di Renzi! Qui di deturpato non c’ è nulla. Chissà se adesso Salvini lo sa.Qui oggi arrivano 7 miliardi di metri cubi di gas e in qualche anno dovrebbero raddoppiare. Qui, in un posto che ti lascia negli occhi e nel cuore, solo meraviglia ! Matteo Renzi

Grandissimo Renzi, ora finalmente CHI GLI A VOTATI capiscono che le loro fake news, le loro false battaglie ideologiche, che l’ essere grillini ha fatto tornare l’Italia 10 anni indietro??? Infami bugiardi.

MA SI SA.In Italia abbiamo tanti bastian contrari per partito preso. Prevale l’ignoranza, l’incompetenza, l’invidia e il dispetto. Facciamo come quel “signore” che per fare un dispetto alla moglie, si castrava. Possibile che tutta quella gentaglia di paraplegici mentali, non si accorgeva della molto ecologica fattibilità dell’opera. Oltre al gran beneficio che ne avrebbe portato all’Italia intera. É per questo che io sempre dico i politici vadano a bighellonare in parlamento. Le opere le lascino fare ai tecnici competenti. Quando si dice, politici dei miei stivali.

Se non fosse che per via della guerra in atto, ci troviamo obbligati a non attaccarli perchè non possiamo permetterci di far cadere il governo, gli farei una battaglia senza quartiere. Perfidi bugiardi, quanto male ci hanno fatto!!! Farei pagare a loro i costi che dobbiamo affrontare per la loro vergognosa insipienza!!! I pentastellati sono stati una iattura per il paese con i loro NO su tutte le opere necessarie per il bene della nostra Italia.Oggi i rincari delle bollette sarebbe da girarli ai rosiconi, all’ora si ché si vedrebbero meno coi…i.

I pentastellati sono stati una iattura per il paese con i loro NO su tutte le opere necessarie per il bene della nostra Italia.

