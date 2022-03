Il difficile equilibrio tra sostenere l’Ucraina nella resistenza e la ricerca della pace

Non possiamo fargli mancare il nostro supporto, di sanzioni e anche di armi. Non possiamo non cercare comunque una soluzione diplomatica, anche con un interlocutore che ha sempre giocato sporco.

In Italia si stanno levando appelli, come quello del corteo Cgil, a non inviare armi all’Ucraina perché, cito a memoria, “le armi prolungano la guerra”, “le armi chiamano le armi”, e via dicendo. L’auspicio di queste manifestazioni, talvolta esplicito, talvolta più sfumato, è che sia favorita una soluzione diplomatica attraverso la sostanziale resa dell’Ucraina, sull’onda di calcoli che la darebbero ormai per “persa” e secondo cui ogni giorno di guerra in più sia ormai inutile alla stessa Ucraina e protragga soltanto le sofferenze e le perdite della popolazione.

Voglio premettere che ragionamenti come questi sono delicati per chiunque. Già il solo fatto che li stiamo svolgendo senza essere fisicamente in Ucraina, e anche, per molti, senza avere cari o conoscenti direttamente coinvolti nella guerra, ci pone in una condizione nella quale dovrebbe essere imperativo ponderare le virgole. Nel mio piccolo, ci si proverà. Ma allo stesso modo, è altrettanto doveroso parlarne, non tanto perché gli equilibri in gioco in questa guerra sono globali e ci riguarderanno nei tanti anni a venire, bensì perché i valori e le dimensioni umane investite sono una materia senza tempo, ci interrogano sulla nostra storia perché purtroppo la storia si ripete, e quindi ci spronano a chiederci a che cosa siano dovute la nostra democrazia e libertà.

Per questo vorrei parlare di come tali domande me le sia poste io. Nelle primissime ore dopo il primo attacco a Kiev, pensai anche io, senza saperne praticamente nulla, che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sarebbe stata questione di pochi giorni, forse di ore, e che letteralmente non valesse la pena di opporsi all’invasore sulla base del mero assunto che “meno la guerra dura, meno vittime ci saranno, meno distruzione ci sarà, meno peggio sarà per l’Ucraina”.

Esprimevo cioè considerazioni molto simili a quelle delle manifestazioni per la pace e contro la guerra di questi giorni. Sottolineo che non ho mai condiviso alcuna equidistanza tra Kiev e Mosca: senza il minimo dubbio, ho sempre ritenuto che Putin fosse l’aggressore spietato e immotivato, e il popolo ucraino la parte offesa e violata nella propria libertà e indipendenza. Tuttavia, anche io, da questa posizione, pensavo che la guerra si potesse ridurre al minimo, e non immaginavo che il presidente Zelensky, il governo, la popolazione avrebbero opposto una così fiera resistenza, costringendo lo stesso Putin a rivedere i propri piani di conquista.

Sembra, cioè, che l’Ucraina, attraverso il proprio governo democraticamente eletto, e appoggiando il presidente con percentuali attorno al 90%, abbia espresso una scelta legittima, da Paese sovrano: la scelta di difendersi, di resistere all’invasore. È questa decisione che mi ha fatto cambiare idea, dall’augurarmi una durata minima delle operazioni militari per non far morire le persone sotto le bombe, al sostenere l’Ucraina in quello che vuole per sé e a cui chiama noi, come Occidente, a contribuire. Il solo verificarsi di due condizioni, l’espressione della volontà di resistenza di un popolo da una parte, e l’indubbia constatazione che questo popolo è dalla parte della ragione, mentre la Russia di Putin è nel torto, per farmi concludere che sia nostro dovere morale aiutare, nei limiti del possibile, l’Ucraina.

Aiutarli, sostenerli, significa anche inviare armi. Che purtroppo prolungheranno la guerra, ma pensiamo anche che l’Ucraina ci chiederebbe molto di più e questo molto di più, comprensibilmente, non possiamo darlo. Dobbiamo ovviamente stare attenti anche nella nostra risposta per non scatenare una guerra che sarebbe probabilmente mondiale, questo limite ce lo siamo già dato, per fortuna. Le sanzioni economiche contro la Russia probabilmente non basteranno a fermare Putin o a “scatenargli” contro, come molti troppo ingenuamente si augurano, gli oligarchi senza più yacht nel Mediterraneo. Ma sono sacrosante. La risposta occidentale, nei limiti del possibile, è stata giusta, forse insufficiente, ma comunque nella direzione opportuna. E non solo perché in gioco ci sono gli equilibri futuri del mondo, post-Ucraina: anche se fossero in gioco soltanto le sorti di quel grande pezzo di terra, e di chi lo abita, sarebbe giusto stare dalla parte dell’aggredito e contro l’aggressore.

Questo vuole forse dire che siamo “guerrafondai”, che non valga la pena spendersi per negoziati veri per la pace? Non credo proprio, anzi rigetto questa lettura. La resistenza va sostenuta, ma al contempo l’Occidente deve favorire un tavolo negoziale reale, con Paesi terzi affidabili come mediatori (ha ragione Enrico Letta su questo). Speriamo che Israele possa giocare un ruolo importante nell’avvicinare aggressore e aggredito, Putin e Zelensky, anche se è più che lecito essere pessimisti. In ogni caso, non far naufragare il negoziato, come finora è sempre accaduto, deve essere il vero obiettivo dell’Occidente.

Si può essere al contempo al fianco dell’Ucraina, anche con l’invio di armi (nei limiti del possibile, l’ho già detto), e per una soluzione pacifica e diplomatica? È difficilissimo, ma i Paesi sono attrezzati per questo. Non esiste negoziato con la resa. Il dilemma è se esista il negoziato con la distruzione dell’Ucraina: neanche quello esiste, ovviamente, ma ogni guerra è un fatto complesso e mai scontato nella sua evoluzione. Se le guerre fossero combattute a tavolino, come un Risiko in cui si contano preventivamente le forze in gioco e si vede chi ne ha di più e automaticamente l’altra forza è invitata ad arrendersi perché altrimenti sarà una carneficina senza senso, combattere per la libertà e la democrazia non avrebbe mai avuto alcun senso. Non esisteremmo noi come Italia, Repubblica nata dalla Resistenza. Non esisterebbero le Costituzioni liberali, semplicemente non esisterebbe il mondo come lo conosciamo, e possiamo essere certi che ci sarebbe un mondo ben peggiore.

Se siamo quello che siamo, lo dobbiamo anche ai sacrifici di chi ha combattuto per la libertà e ai caduti. Personalmente non rimpiango i tempi in cui eravamo così attaccati alla libertà da voler morire per essa: spero anzi che quei tempi, almeno in questa nostra parte del mondo, non si ripresentino più, sarò ingenuo. Per fortuna, aggiungo, le nostre società non sono più disposte alle perdite di vite umane così come lo è uno zar crudele anche verso il suo stesso popolo: se lo fossero, probabilmente la scintilla di una nuova guerra mondiale sarebbe più vicina e a rischio di accensione. Per fortuna ripudiamo la guerra, come recita la nostra Costituzione. Però, se c’è un popolo democratico che ha scelto liberamente di difendersi da un aggressore totalitario, alle porte dell’Europa, non possiamo restare indifferenti.

Non possiamo fargli mancare il nostro supporto, di sanzioni e anche di armi, nei limiti del possibile. Non possiamo non cercare comunque una soluzione diplomatica, ben consapevoli che dall’altra parte non c’è comunque un agnellino ma anzi un interlocutore che ha sempre giocato sporco, anche e soprattutto con le parole. Non possiamo non chiedere che un Paese terzo, di grandezza e affidabilità necessari, si faccia mediatore credibile per un cessate il fuoco permanente.

Ecco, penso che non vi sia altro modo di stare dalla parte dell’Ucraina, che questo, difficilissimo e ad alto rischio, ma inevitabile se non vogliamo perdere la memoria di quello che siamo.

