Purtroppo Facebook ha dato voce a una massa di idioti . Grazie Matteo Renzi per aver staccato la.spina a un governo d’ incapaci e a l’avvocato del popolino

“Quando si arriva alla guerra tutti devono domandarsi se potevano fare di più. Dunque anche noi. Ma qui va ribadita la responsabilità di Putin. Noi forse avremmo dovuto leggere con più lungimiranza i segnali del 2021, soprattutto i ripetuti bilaterali con la Cina. Aggiunga che io penso che la spinta decisiva per Putin sia venuta dalla debacle americana in Afghanistan. Dopo la Siria 2013 è arrivata la Crimea 2014, dopo Kabul 2021 è arrivata l’Ucraina 2022. Putin pianifica, non improvvisa.” E ora noi dobbiamo pensare ad una grande Europa unita, senza frontiere, senza guerra ma, capace di garantire la libertà dei suoi cittadini.E non facciamoci tirare in mezzo anche se è bene trovare una soluzione per tutti, inclusa l’Italia. Altrimenti saranno seri problemi come già e.

“Zelensky ha saputo utilizzare benissimo la superiorità nella capacità di comunicazione. Data la sua formazione, ha utilizzato i social come deterrente per le azioni più gravi che la Russia poteva compiere. Ed è straordinario vedere come un presidente cresciuto su Netflix stia lottando da leone.

Di là però c’è il presidente cresciuto nel Kgb che ha messo in conto una guerra paziente è lunga: se metti 65 chilometri di carri armati a due passi da Kiev non li stai portando in gita. Sa che tra qualche giorno o settimana gli serviranno. Nel mezzo i bambini muoiono e le famiglie si separano. Scene da spezzare il cuore.”

Certo! mi contestano: non lasciamoci coinvolgere e lasciamoli al proprio destino non mi sembra un atto di coraggio ma di codardia e paura. Così è più chiaro?

A chi mi contesta ciò detto sopra! ok comunque, giusto così perché noto tanta ingenuità: questa è la vostra traduzione. E purtroppo sui social succede spesso che si traduca a proprio piacimento e secondo le proprie nozioni. Se voi avesste un minimo di informazione in più riguardo a questo conflitto, così come alla storia della Russia e quindi cultura dei fatti non solo tramite i tg avreste capito. Non bisogna sempre dover spiegare tutto a tutti, stavo commentando a Renzi ed è a lui che mi rivolgevo, tanto da chiudere la frase con “come già e”….. E no, non mi riferivo alla puerile paura, che poi sbagliata non è. Perché scommetto che voi sei già lì a combattere, coraggiosamente, non come me, invece di perdere tempo qui… Vero?! Quindi, gentilmente, prima di fare battute sentendovi migliori di me, cercate di interpretare da più punti di vista e poi commentate.

SERVE.Mantenere la capacità di ragionamento è essenziale, mantenere l’ago della bussola sulla pace dei popoli è più urgente che mai, ristabilire la pace per e fra i due popoli Russi e Ucraini deve essere l’imperativo. Per cui condannando senza scuse l’uso dei carrarmati, mi adopererei su tutti i fronti possibili per non cadere nelle due propagande.

Io in nome del mio popolo mi sarei arreso e messo ad un tavolo di trattative invece di chiamare alle alle armi anche l’Europa ..in Italia ci sono 110 basi Nato e ci sono dentro anche missili a testata nucleare .anche se vietate dalla costituzione…pensate solo ..pesate solo ad un guerra in Europa che fine farebbe L’Italia. La guerra deve finire, ma, non solo in Ucraina ma in tutte le parti del mondo! L’Ucraina deve essere smilitarizzata, la NATO, sistema difensivo Atlantico non può entrare in questo che sta accadendo. Una domanda, fra i 14000 morti del Dombas non vi erano o sono bambini, perché a noi non c’è importato niente?

Si ma Zelenskj continua ad invocare no-fly-zone e jet da parte della Ue e degli Usa. Questo significa portarci alla 3a guerra mondiale. A me fa paura. Credo che converrebbe per lui dimettersi e cercare un accordo conveniente, perdendo magari il Donbass – dove comunque c’è guerra da 8 anni grazie anche al pericoloso battaglione nazista Azof – offrendo una via d’uscita anche a Putin (che si è messo in una situazione molto brutta) e la pace,al suo popolo. Tanto non può vincere contro una potenza contro la Russia .Che Guevara diceva che è inutile combattere una battaglia che non si pure vincere. Si tratta di un sacrificio inutile, a meno che non intervenga la Nato, cioè si vada alla terza guerra mondiale. Io non sono disposta. Tanto il sud dell’Ucraina è già perso.

BRAVO.Matteo Renzi!! è il momento di parlare di pace ed offrire soluzioni, vogliamo una maggiore presenza di Italia Viva! oggi Renzi è l’unica mente lucida nel patrimonio politico italiano! una persona di buon senso che parla seriamente della guerra come è veramente ed offre delle soluzioni.

Purtroppo Facebook ha dato voce a una massa di idioti . Grazie Matteo Renzi per aver staccato la.spina a un governo d' incapaci e a l'avvocato del popolino

