L’economia russa va in pezzi mentre Putin gioca a Mosca cieca con i fantasmi

Sembra che qui da noi ci siano molti oligarchi all’Italiana a leggere i questi articoli oltre a non pochi invidiosi.

L’economia russa è economia da poveracci. Cercare da un prodotto made in Russia? Negli ultimi anni ho trovato ottime vodke,poi ricordo un nastro isolante da LeroyMarlin,bicchieri di vetro scadenti da Ikea.La Russia in compenso produce ed esporta armamenti a bizzeffe.Ma il Pil è infinitamente inferiore a quello cinese. Tenore di vita nelle periferie,nelle campagne e nei villaggi? Andate a vedere. Per non parlare delle condizioni pietose delle cittadine dove c”erano una volta le industrie sovietiche. Putin non vuole che i russi capiscano. Ecco perché sono proibiti i media indipendenti.

La maggioranza della popolazione russa vive nelle città o nelle metropoli, perchè c’è più lavoro; ha inoltre a disposizione servizi, negozi e possibilità di vita che fanno parte della vita quotidiana da decenni. Non credo apprezzerà un sacrificio per “denazificare” l’Ucraina, ammesso e non concesso che creda veramente a ciò che racconta il Governo. Se ci pensate sono molto più esperti di noi nel sentir raccontare balle dai governanti..

Per quanto riguarda questa folle guerra, io spererei che quando se ne vedra’ la fine, l’occidente mantenga in piedi e senza flessione tutte le sanzioni applicate sin’ora, incluse quelle che dovrebbero scattare con lo stop all’import di petrolio e il corrispondente aumento della produzione petrolifera degli altri maggiori paesi. Ma temo invece che non appena vi sara’ una parvenza d’accordo senza che scoppi World War III si spera, le ‘magnifiche sanzioni’ si trasformeranno in un ‘abbiamo scherzato’….

Condivido che l’economia della Russia sta andando a pezzi e le conseguenze le pagheranno i suoi cittadini. Non condivido invece l’analisi delle supposte cause, ne le motivazioni che hanno portato a questa guerra economica della UE e degli USA contro la Russia. Non sono a conoscenza ad esempio sulla base di quale diritto internazionale si stanno espropriando i beni ai cosiddetti oligarchi russi, perché sono russi oppure perché sono ricchi? Certamente anche l’economia italica non se la riderà, ma l’impressione è che gli oligarchi nostrani stiano speculando alla grande e non temono ritorsioni perché si rifaranno “ma democraticamente” delle perdite, sui loro “cittadini” (chiamiamoli così). A meno che qualcuno mi possa assicurare che il prezzo di acquisto al barile del petrolio russo è di 120 dollari al barile, che anche quello del gas sui 250 sempre dollari al mwh e soprattutto se sono i russi a non volerlo vendere o i traders occidentali e società collegate a non volerlo comprare, facendo di fatto lievitare i prezzi (per noi) ed i guadagni (specialmente sulle scorte), per loro. Ricordo inoltre che quando i media dicono che “l’Italia ha”, intendono che alcune società amiche hanno scorte di petrolio e/o gas per tot. mesi e quando dicono “l’Italia ha” inviato armi, si intende che ad alcune fabbriche o società italiane è stato concesso di VENDERE armi ad un paese in guerra, a meno che non abbia ragione Putin e l’Ucraina non è in guerra e non lo siamo nemmeno noi.

COMUNQUE. L’Europa importa dalla Russia poco meno di meta’ del suo fabbisogno, circa 175-200 miliardi di metri cubi all’anno di gas naturale. Gia’ dalla fine di quest’anno le esportazioni di gas dalla Russia verso i paesi europei si ridurranno di almeno il 30%, quindi la nuova pipeline verso la Cina (che sara’ operativa non prima del 2025) non bastera’ a compensare le perdite dalle importazioni europee. Poi, visto che la Cina rimarra’ il principale acquirente del gas russo, questo significa che potra’ fare il prezzo che vuole. Una cosa giusta l’hai scritta: non esiste solo la finanza speculativa. La Russia ha un tessuto economico disastrato, con un PIL pro capite pari a 1/3 di quello italiano e 1/6 di quello USA. Le multinazionali stanno scappando dal paese, non c’e’ innovazione, gli investimenti sono quasi azzerati, e per il 2022 Bloomberg prevede un calo del PIL del 10%, mentre i paesi europei cresceranno del 5%-6%. Inoltre, gli oligarchi russi sono letteralmente terrorizzati dagli effetti di questa guerra sui loro patrimoni. Abramovich che vende il Chelsea per dare il ricavato alle vittime ucraine e’ il perfetto esempio di questo clima. Non la vedo bene per il VOSTRO amico Putin…

Ma. Potrà rimborsare in rubli, sostenete voi puttiniani. Assolutamente possibile visto le restrizioni valutarie, ma non potrà pretendere di essere pagato in valuta pregiata, ma solo con gli stessi rubli , intanto svalutatisi ulteriormente. Dimenticate che chiunque commerci, si assicura sempre dal rischio di insolvenza del debitore e dal rischio di cambio se trattasi di operazioni in valuta estera e perciò coperto dalle restrizioni in materia di regolazione pagamenti in valuta pregiata, euro e dollari. Aspetto con ansia di conoscere i fautori della MMT e della monetizzazione del debito pubblico, senza effetto su tassi di interesse e movimenti di capitale, come spiegheranno la svalutazione del rublo e la fuga dalla stessa da parte degli stessi russi, con il rifiorire di un mercato parallelo di cambio degli stessi con valuta pregiata. Ultima cosetta: cita il default argentino ma non cita gli effetti per il mercato interno di quel paese e le politiche sociali imposte dal FMI per concedere prestiti. A proposito, anche la via dei finanziamenti dal FMI parrebbe chiudersi in assenza di pesanti misure che riducano la spesa dello Stato in beni e servizi, anche la guerra lo è, impensabile in una fase di guerra come quella condotta contro l’Ucraina.

Purtroppo nè risentiremo anche in Europa senza dubbio, ma questo sta già spingendo i governi a cercare forniture alternative di gas/petrolio. Comunque tutti gli analisti economici sono d’accordo: sanzioni di questo tipo hanno bisogno di almeno un paio di mesi per dispiegare tutto il loro effetto. Se ora in Russia si inizia ad intravedere le difficoltà, fra un pò le difficoltà diventeranno una catastrofe. Solo un paio di cosette … per ovviare al problema della liquidità il governo sarà costretto a stampare rubli creando inflazione, che avrà effetto sulla gente sottoforma di aumento dei prezzi di tutto aggravato dalla difficoltà a reperire soldi liquidi a causa del razionamento ai bancomat … la dichiarazione di default per la Russia arriverebbe in pochissimo tempo … e sappiamo cosa vorrebbe dire. La Cina ha già manifestato il suo dissenso astenendosi dal voto all’Onu e per ora non ha subito grossi contraccolpi … ma non penso ci possano essere un mondo dell’ovest e un mondo dell’est contrapposti … nemmeno la Cina potrebbe fare a meno dell’ovest e viceversa … quindi è solo questione di tempo … se cotinua così la Russia si troverà in grosse difficoltà.

