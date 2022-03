In questa storia si fa a gara a chi è più pazzo !! Anche noi non scherziamo in quanto a pazzia e ipocrisia.

La guerra in Ucraina mette l’Europa di fronte ad un bivio : decidere se costituirsi come Nazione sovrana , indipendente da lobby e da ingerenza imperialistiche o ridursi ad una colonia degli Stati Uniti – Nato ,come “ vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro”. Nel primo caso l’Europa opererebbe nell’interesse esclusivo dei 450 milioni di Europei,pur nell’ambito e nel rispetto delle convenzioni internazionali,nel secondo porterà alla inevitabile distruzione economica e sociale gli Stati che vi fanno parte . I segnali che provengono dalla commissione presieduta dalla Von der Layen, politica chiaramente non adeguata a gestire una situazione così complessa, sono più che preoccupanti. La contrapporsizione dell’Europa alla Russia nel momento della sua massima debolezza politica potrebbe ,addirittura ,portare le lancette dell’orologio all’indietro ,ante 1989 risolvendo definitivamente la questione Ucraina,in cui gli attori principali ,non dimentichiamolo, sono Russia e Stati Uniti .

Gli obbiettivi di Putin sono molto chiari: la ricreazione di un Impero Russo (o Unione Sovietica) con le repubbliche ex sovietiche annesse (come ha detto per l’Ucraina) o eterodirette dal Cremlino, e in piu’ la “demilitarizzazione” dei paesi dell’ex patto di Varsavia. Sono d’accordo sul fatto che il problema non siano le armi della NATO ma le democrazie che rischiano di “contaminare” l’animo Russo.

DOPO CHE: Putin ha trasformato la “grande madre Russia” nell’ultima versione del Titanic da cui il popolo russo è costretto a scappare perché la vita delle persone è oppressa dalla tirannia di una oligarchia poliziesca, militarista, feroce e ottusa. La libertà, con i diritti civili, si trovano ormai altrove, in Russia non esistono e non sono mai esistiti.

Per renderdi conto della gravita’ di cio’ che sta accadendo: il presidente ceceno Kadirov ha confermato l’invio di 12.000 soldati ceceni in Ucraina. I Ceceni sono un popolo di integralisti islamici, la cui ferocia spaventa persino i Russi stessi. Sono uno dei paesi che ha fornito piu’ combattenti all’Isis, e potete scommeterci che molti di quei combattenti sono ora in Ucraina. Queste belve sono state armate ed addestrate dall’esercito russo, e non aspettano altro che l’ordine di poter entrare in una citta’ per fare una strage di civili. Nella sua follia, Putin e’ arrivato al punto di fare quello che nessun leader occidentale aveva mai fatto prima: portare un’armata islamica a combattere in Europa. Questa follia deve essere fermata. In qualsiasi modo e al piu’ presto.

Questa e. La verita’

Verita’ 1): L’occidente verso La Russia ha mostrato un atteggiamento sprezzante allargando ad est la Nato dopo le promesse verbali e scritte fatte da due presidenti USA e dalla nato stessa a Gorbacev prima e a Eltsin poi.

Verita’2): Zelensky e’ un piccolo mestatore del nulla che non si e’ neppure reso conto che la Russia gli aveva preso la Crimea e dal 2014 nel Donbass c’è’ una guerra che ha causato 14.000 morti e nonostante tutto questo lui ha strombazzato di portare l’Ucraina nella Nato infischiandosene della realtà’ che lo circondava.

Verita’ 3): Putin e’ un autocrate assassino che e’ stato messo all’angolo ed ha reagito da lupo assassino secondo la mitica parabola che lui stesso più’ volte ha raccontato del lupo all’angolo senza vie d’uscita.

Verita’ 4): l’Europa non conta nulla ed agisce totalmente prona agli USA che hanno interessi ben diversi da quelli europei ma i leader europei (si fa per dire!) succubi se non schiavi di USA e Nato non fanno i loro interessi ma quelli USA : vergogna infinita! Queste sono le verita’ evidenti storiche ed attuali di oggi,

PS: Gli obbiettivi di Putin sono molto chiari: la ricreazione di un Impero Russo (o Unione Sovietica) con le repubbliche ex sovietiche annesse (come ha detto per l’Ucraina) o eterodirette dal Cremlino, e in piu’ la “demilitarizzazione” dei paesi dell’ex patto di Varsavia. Sono d’accordo sul fatto che il problema non siano le armi della NATO ma le democrazie che rischiano di “contaminare” l’animo Russo.

DOPO CHE: Putin ha trasformato la “grande madre Russia” nell’ultima versione del Titanic da cui il popolo russo è costretto a scappare perché la vita delle persone è oppressa dalla tirannia di una oligarchia poliziesca, militarista, feroce e ottusa. La libertà, con i diritti civili, si trovano ormai altrove, in Russia non esistono e non sono mai esistiti.

Per renderdi conto della gravita’ di cio’ che sta accadendo: il presidente ceceno Kadirov ha confermato l’invio di 12.000 soldati ceceni in Ucraina. I Ceceni sono un popolo di integralisti islamici, la cui ferocia spaventa persino i Russi stessi. Sono uno dei paesi che ha fornito piu’ combattenti all’Isis, e potete scommeterci che molti di quei combattenti sono ora in Ucraina. Queste belve sono state armate ed addestrate dall’esercito russo, e non aspettano altro che l’ordine di poter entrare in una citta’ per fare una strage di civili. Nella sua follia, Putin e’ arrivato al punto di fare quello che nessun leader occidentale aveva mai fatto prima: portare un’armata islamica a combattere in Europa. Questa follia deve essere fermata. In qualsiasi modo e al piu’ presto.

In questa storia si fa a gara a chi è più pazzo !! Anche noi non scherziamo in quanto a pazzia e ipocrisia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo