Posso dire che mi imbarazza aver avuto questo energumeno ministro nel mio paese? L’ho detto!

Resta il mistero di questo personaggio Matteo Salvini nel nostro paese viene osannato sostenuto da milioni di voti ma appena mette il piede fuori dall’Italia non è praticamente nessuno questo ci fa capire che paese ridicolo siamo diventati. Ma tutte le patacche che ha sulla giacca, sono gli sponsor che gli hanno foraggiato il viaggio? Pensate ai cazziatoni che si prenderà dagli sponsor della giacca a vento..Spiace davvero tanto..E come diremmo in Trentino ha trovato quel dal formai! Finalmente!.Che goduria… grazie a questa sua ennesima e mondiale figura di merda non mi ha solo reso migliore la giornata, ma penso che questa notizia mi terrà di buonumore per mesi.

Da tener presente che. Il sindaco di Przemysl è di destra…ciò significa che la figura di m…. di Salvini è assoluta.Grazie Sindaco, ottima lezione per tutti quei giornalisti e media che hanno lisciato il pelo a Salvini in tutti questi anni.

Che pagliaccio. Non ha capito che fuori dall’Italia lui e la Meloni sono considerati per quello che si meritano?

Pensa di avere a che fare con la stampa italiana a cui va bene qualsiasi scempiaggine lui dica e faccia? Con i meridionali che lo votano dopo che li ha insultati per 20 anni? ùIn Italia siamo abituati a ste pagliacciate e va bene. Ma ste figure di merda all’estero possiamo risparmiarcele? Siamo pure in un brutto periodo, si trovasse qualcosa da fare.

All’estero lo trattano per quello che è! Aspettiamo lo stesso trattamento alla Giorgia nazionale che nel libro elogia Putin come custode dell’Europa e difensore delle radici cristiane ..Meloni e Salvini dovrebbero provare la zappa, questo gli insegnerebbe l’umiltà, l’umanità,la fatica ed il rispetto per ogni cosa e/o persona,questo gli eviterebbe tante cattive figure a casa propria ed in giro per il mondo!



Ha inanellato una serie di figure di merda,che sarebbe molto onorevole per lui,e quelli che ancora sono increduli e lo seguono,di ritirarsi in un dignitoso silenzio,ed aspettare che un pietoso velo cali su questo sconquasso che ha provocato,con la sua politica incomprensibile alle persone con un minimo di dignità

Posso dire che mi imbarazza aver avuto questo energumeno ministro nel mio paese? L’ho detto! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo