Che Putin finanzi da molti anni tutti i movimenti e partiti antieuropei in tutta europa Italia compresa, per destabilizzare e dividere per poi metterci le sue mani, chi ragiona lo sà. SOLO loro la gente di GRULLANDIA non lo sapevamo, o fingevano di non saperlo solo i prezzolati del tipo del loro direttore, la pletora GRULLINA. al soldo di Putin, e la massa italiota avezza a tapparsi occhi e orecchie.

“Gli obiettivi di Mosca sono tutti i Paesi dove nei prossimi mesi sono in programma le elezioni, che per la loro natura democratica consentono di infiltrare i sistemi politici e cercare di condizionarli. Con lo scopo di indebolire nel lungo periodo tanto l’Unione Europea, quanto la Nato”Vergognosi speriamo che i piani gli vadano in fumo anzi che paghino per quello che stanno facendo agli italiani.Ma noi già lo sapevamo che tra i 5 così e la Russia ci sono forti legami .Cn la gente che li vota e come parlare al vento! il GURO della setta si e inposessato de poco cervello che tengono, pure se glielo domostri che si son bevuti il cernello per delle persone false ignoranti e arroganti truffatori, credono a sta gentaglia truffaldina, e l’ennesima dimostrazione è che il loro Guru comico non ha fatto nessuna dichiarazione di condanna nei confronti del suo finanziatore Putin. Amici con questo popolo siamo messi molto male, speriamo che se ne ravvedano,e la prova del nove e alle prossime ellezioni.

Comunque l’America ci ha avvertito,e hanno agito in merito con processi e gli arresti in America contro i Sovranisti , Bannon il Guru di Tramp in galera ( Alto Tradimento),devono partire anche da noi ma da noi abbiamo un intasamento di ignoranti e oggi paghiamo un maledetto prezzo,

.

Che Putin finanzi da molti anni tutti i movimenti e partiti antieuropei in tutta europa Italia compresa, per destabilizzare e dividere per poi metterci le sue mani, chi ragiona lo sa’ ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo