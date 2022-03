CRONACA ATTUALE TRA PANDEMIA E GUERRA.

CARO SALVINI!La guerra è la cosa più drammatica che può accadere ad un popolo.E tu sfruttarla per la voglia di visibilita e raccontando balle. L’Ucraina in guerra c’è, aggredita.

Ha avuto la fortuna di trovarsi però con un leader vero che sta dimostrando di saperlo rappresentare e guidare con coraggio e autorevolezza. NON COME TE CHE DEL POPOLO NON TI INTERESSA UN CAZZO, IL TUO EGO E QULLO CHE CONTA PER TE.

LUI.Ha stupito il mondo, a cominciare da Putin e dal suo esercito che pensavano di trovarsi davanti gente in fuga e spaventata. È esattamente il contrario.

Speriamo però che sappia non solo organizzare la resistenza ma anche trovare la determinazione per contribuire a trovare una via d’uscita che non sia solo quella delle armi. #zelensky

PS. Manifestare nelle nostre piazze o a #Mosca contro la guerra e contro #Putin non è la stessa cosa. Grazie a questi straordinari cittadini russi, coraggiosi testimoni di pace e democrazia.