Vi rendete conto la forza vera e l’intelligenza di Renzi – basta gelosie, invidie fatene una ragione è un leader vero. D’accordo per la prima, d’accordissimo per la seconda…anche solo per il fatto che l’ Ucraina vorrebbe entrare nel contesto europeo non cinese o turco e nemmeno americano. Renzi per me non sbaglia mai fa la proposta se è una cosa giusta,cosa stiamo a guardare? sarebbe ora che l’Europa si facesse avanti con tale proposta! Se Putin accetta sara un sucesso per il mondo intero,e grazia a te RENZI alle idee che proponi sempre democratiche e fattimili,questa per il bene del mondo intero,ma non dimentichiamo quelle farre e denigrate dagli italiani, ma erano e sono per il bene del popolo e per un futuro migliore del ITALIA. Sono certo che ora se va a buon fine la tua ultima proposta per la soluzione di questa guerra assurda,anche in ITALIA sarai preso in considerazione come grande LEADER INTERNAZZIONALE, come lo sei già per il mondo,ma non per l’ITALIANO. Se si arriva a questo, e a questo si arriverà, perché gli USA e la NATO hanno tirato tanto la corda fino a costringere Putin alla guerra? Erano queste le sue richieste : Crimea e Dombas repubbliche autonome e Ucraina neutrale. Che guerra inutile e mostruosa! diamoci da fare! Non si possono vedere i volti dei bambini e delle loro madri carichi di ansie e di incertezza!

E voi cosa ne pensate? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo