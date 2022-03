Per non dimenticare…

Ma la pensano così anche ORA anche se dicono il contrario com è loro consuetudine …mi diverto a vedere CONTE in tutti i TG con aria contrita parlare dell urgenza di trovare una soluzione al problema del GAS e delle BOLLETTE COME SE NON FOSSE COLPA LORO SE CI TROVIAMO IN QUESTE CONDIZIONI GRAZIE AL NO TAP NO TRIV ecc. Veramente.PIETOSO..probabilmente pensa che siamo tutti TORDI come quelli che li votano…..Alle prossime elezioni vi raccomando il Principe, non dimenticate il principe del nuovo rinascimento. Abbiamo bisogno pure di lui. Cazzo quanti italiani ci sono cascati e ci cascheranno! Al posto di votarli questi incompetenti ma marraiuoli. Dovrebbe stare tutti a prendere il sole a quadretti , sono avanzi umani ! Come quello che ha fatto la solita figura di mmmm qualche giorno fa . in Polonia .Per i smemorati e ce ne sono tanti. Oltre 1/3 degli italiani li ha volutati (in alcune regioni del Sud anche oltre la metà). Purtroppo hanno messo nei guai anche gli altri…Questi pezzi di m..da hanno complottato per far fallire il referendum e cadere il Governo Renzi.

