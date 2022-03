“Tutti siamo chiamati ad operare per porre fine al conflitto in Ucraina. E denunciare l’illegittima l’aggressione della Russia.

Non è ammissibile che il Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato assuma una posizione filo-Putin.

Da Italia Viva é arrivata la richiesta al Presidente Petrocelli di assumersi in prima persona la responsabilità di rassegnare le dimissioni. Ma il Presidente per il momento ha ritenuto di non dover lasciare l’incarico.

Non è opportuno che la commissione Esteri abbia una posizione ambivalente rispetto all’aggressione, da parte di Putin, dell’Ucraina. Come Italia Viva riteniamo che la cancellazione del protocollo d’intesa con la Commissione Esteri della Duma non sia sufficiente. E che il voto contro la risoluzione sull’Ucraina sia estremamente inadeguato.

Proprio in un momento così delicato in cui il Paese deve esprimere compattezza anche a livello internazionale rispetto alla condanna unanime dell’aggressione russa serve oggi, più che mai, un profondo senso di responsabilità da parte di colui che agisce come Presidente di un organismo parlamentare, non come singolo senatore di parte. Inoltre ci chiediamo come il presidente Petrocelli intenda votare sui decreti che riguardano il conflitto e che sono a breve all’esame dell’Aula.”

Vito Petrocelli deve dimettersi da presidente della Commissione Esteri del Senato

Chiediamo che il Presidente della Commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli, si dimetta. Ha compiuto un gesto gravissimo, votando contro la mozione bipartisan con la quale tutte e due le Camere – incluso il suo partito – hanno deciso l’invio di aiuti all’Ucraina. La Russia sta bombardando e facendo vittime civili. Il popolo ucraino ha chiesto aiuto all’Europa. E l’Italia ha fatto una scelta chiara: aiutare attivamente la resistenza e condannare la guerra.

Non possono esserci ambiguità su questo. Il senatore Petrocelli, votando contro, non solo ha sconfessato la linea del Ministro degli Esteri, ma si è macchiato di un gesto che non è all’altezza della solidarietà dimostrata dal nostro Paese.

In un momento in cui tutte le forze politiche e tutti gli Stati europei dimostrano compattezza nel confermare immediato supporto al popolo ucraino, ingiustamente aggredito, non può non esserci altrettanta fermezza da parte di un rappresentante delle nostre istituzioni. Ancor meno se questo rappresentante siede alla presidenza della commissione Esteri.

Italia Viva chiede un gesto di coerenza. Il senatore Petrocelli lasci la Presidenza. #petrocellidimettiti

PS:Poraccio è un grillino. E il modo del grillismo: io ci sono, esisto. Questi sono gli Unni del 2000. Avanti controcorrente sempre.Si apra un inchiesta su questo rappresentante di Putin e visto che si associa a tanta barbaria lo si mandi in Ucraina a combattere.

La coerenza e la politica una caratteristica a 5S . Hanno insultato tutti ma ne sono il più pessimo degli esempi.Poi ci meravigliamo se veniamo esclusi da vertici importanti. In Italia, troppi in debito con Putin. Putin ha aiutato i 5 stelle ad insediarsi in parlamento e potrebbero aver avuto pure soldi dalla Russia per destabilizzare l’Europa che oggi con un’Europa debole.Hanno preso soldi da tutti, Chavez, Maduro, Philips Morris, e scommetto anche da Putin, che gli ha fatto vincere le elezioni, per destabilizzare l’ Italia, così avrebbe completato il suo sogno, avere tutto per de il Mediterraneo, basta con questi cialtroni. Putin aveva gioco con l’Ucraina. Maledetti 5*

Ora basta! Non è più tollerabile tutto ciò! Si passi subito a una revisione delle commissioni secondo il regolamento che affida un certo numero alle minoranze chi è contro le azioni del governo non è più nostre della maggioranza.Mi chiedo cosa faccia l’ ufficio di presidenza di Camera e Senato e quale sia l’ opinione di segretaria generali dei due rami del Parlamento non si può navigare in un totale arbitrio che serve solo a minare alle basi la credibilità del governo.

Sono veramente indifendibile.SPERO CHE I 5 stelle scompariscano . Con la loro azione,hanno rovinato la politica e l’Italia. Non c’è mai stata una classe politica così incompetente e così ignorante! Il loro obiettivo era ed è quello di trovare una sistemazione…ecco perché non vogliono rinunciare alla poltrona e rimangono ben saldi aggrappati ad essa !!!

Vito Petrocelli deve dimettersi da presidente della Commissione Esteri del Senato ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo