PUTIN È OTTIMISTA SUI NEGOZIATI (DOBBIAMO PREOCCUPARCI?): “CI SONO ALCUNI PROGRESSI. C’È STATO QUALCHE SVILUPPO POSITIVO” – QUANTO BASTA PER FAR DECOLLARE LE BORSE: L’INDICE EURO STOXX 50 GUADAGNA IL 4,1%, MILANO IL 2,2, PARIGI IL 2,3%

( ANSA)”Ci sono alcuni progressi nei colloqui russo-ucraini che si svolgono praticamente ogni giorno”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin incontrando il leader bielorusso Lukashenko, secondo quanto riferisce la Tass. (ANSA). “Alcuni progressi sono stati compiuti nei colloqui con l’Ucraina. Senza dubbio – ha detto Putin rivolgendosi a Lukashenko – ti informerò sulla situazione in Ucraina, in primo luogo sull’andamento attuale dei negoziati che vengono condotti praticamente su base giornaliera. Come mi hanno riferito i nostri negoziatori, c’è stato qualche sviluppo positivo”.

BORSE S’INFIAMMANO CON SPERANZA PACE, EURO STOXX +4

(ANSA) – Decollano le Borse europee dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha parlato di cambiamenti “positivi” nei colloqui con l’Ucraina. L’indice europeo Euro Stoxx 50 è arrivato a guadagnare fino al 4,1%, Milano avanza del 2,2%, Londra dell’1,5%, Parigi del 2,3%. Accelerano anche i future su Wall Street, in rialzo di oltre un punto percentuale.

C’È PROFUMO DI PACE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo