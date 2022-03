Fine vita, sì alla Camera. Ma al Senato la strada sarà in salita.

Ieri la Camera dei Deputati ha approvato la legge sull’aiuto medico alla morte volontaria. È solo il primo passo, la legge ora passa al Senato.

Non è ancora un buon testo: mantiene una grave discriminazione tra persone malate, escludendo dalla possibilità di accedere all’aiuto a morire i pazienti non tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale.

L’approvazione di ieri alla Camera è un passaggio positivo, ma è necessario che il testo venga modificato al Senato.

L’accelerazione della discussione in Parlamento è un successo che abbiamo ottenuto insieme, grazie soprattutto alla mobilitazione senza precedenti sul Referendum Eutanasia Legale che ha visto protagonista anche te insieme alle altre 1.240.000 persone che hanno firmato il referendum.

Non dobbiamo fermarci adesso, Fernando. Il passaggio della legge al Senato non sarà facile e per questo torneremo in piazza il 9 e il 10 aprile per far sentire chiara e forte la voce dei cittadini che chiedono una buona legge.

Non smetteremo di batterci per essere tutti, senza discriminazioni, liberi di decidere.

Continuiamo a lottare per l’eutanasia legale e il suicidio assistito, utilizzando gli strumenti della democrazia e della partecipazione.

Fine vita, sì alla Camera. Ma al Senato va migliorata e la strada sarà in salita.

La Camera ha approvato la legge sul suicidio assistito che recepisce la “sentenza Cappato”. Secondo il ddl, coloro che hanno malattie irreversibili e dolorose, che sono tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale e che rifiutano le cure palliative potranno accedere al fine vita tramite il Sistema sanitario nazionale, senza che infermieri, medici e personale amministrativo possano essere accusati di aiuto al suicidio. È una legge di civiltà molto attesa, che ora passerà al Senato, dove speriamo di approvarla in fretta.

Bisogna garantire la dignità della persona, fino all’ultimo.

Approvato con 253 sì e 117 no. Sì di M5s, Pd, LeU, Iv (con libertà di coscienza) e +Europa. Il centrodestra vota no, ma da Fi qualcuno si smarca. Cosa prevede la legge

È esattamente a metà strada la legge sul fine vita. Anche se la seconda parte del percorso sarà ben più tortuosa della prima. La Camera oggi ha dato il via libera al provvedimento che segue la sentenza della corte Costituzionale. La Consulta aveva – dopo aver chiesto l’intervento del Parlamento sul caso Cappato – dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 580 del codice penale. Quello che disciplina, come reato, l’aiuto al suicidio. Il testo riceve oggi il primo significativo sì, dopo che per anni vari disegni di legge hanno dimorato inermi in Parlamento.

All’accelerazione degli ultimi mesi ha contribuito sicuramente la determinazione di alcuni parlamentari, ma anche la proposta di referendum sull’eutanasia. La consultazione popolare – che avrebbe riguardato l’omicidio del consenziente – è stata dichiarata inammissibile perché, ha spiegato la Consulta, non avrebbe assicurato la tutela minima della vita delle persone più fragili. Chiuso quel capitolo, la norma sta andando avanti, nonostante l’enorme ritardo, nella sua sede naturale. Quella parlamentare. Colpisce il numero dei presenti in Aula, solo 371 su 630 deputati. I sì sono stati 253, i contrari 117. Un solo astenuto.

Il provvedimento – che consente in alcune condizioni alle persone affette da una patologia irreversibile che causa sofferenze insopportabili di chiedere aiuto per porre fine alla propria esistenza, volontariamente – dovrà ora essere esaminato dal Senato, dove la strada è più stretta. Perché la maggioranza del centrosinistra è molto meno schiacciante. C’è chi si augura che il testo sarà cambiato. E c’è già chi, con il centrodestra contrario, prevede per questo provvedimento la fine del ddl Zan. Un affossamento, cioè, a tempo indeterminato.

Tiene l’asse del centrosinistra. No (con qualche eccezione) del centrodestra

Soddisfatto per l’approvazione Nicola Provenza (M5s), uno dei due relatori – insieme al dem Alfredo Bazoli – del provvedimento, che afferma: “L’approvazione in prima lettura della legge sulla morte volontaria medicalmente assistita è una bella notizia per il Paese, perché il Parlamento finalmente si occupa dei più fragili, di coloro che, afflitti da patologie a prognosi infausta e tormentati da dolore insostenibile, chiedono di poter porre fine alle proprie sofferenze con dignità e assistiti dal Servizio sanitario nazionale”. E ancora: “Auspico che, ragionevolmente ed eticamente, l’importante lavoro svolto alla Camera trovi continuità al Senato, poiché siamo di fronte a un’occasione unica per il pieno recupero del ruolo centrale del Parlamento. In questo senso considero il passaggio odierno una straordinaria risposta di umana civiltà che il nostro Paese attendeva da troppo tempo”. “Come relatore ho ritenuto fosse giusto porsi l’obiettivo di approvare una norma che da un lato tutelasse chi sceglie un percorso per porre fine a sofferenze intollerabili e dall’altro rendesse questo percorso realmente praticabile”.

Durante tutte le votazioni i blitz del centrodestra, tradotti in emendamenti soppressivi, sono stati sventati. Ha tenuto l’asse M5s-Pd-LeU-Iv. Quest’ultima aveva lasciato libertà di coscienza, e alcuni hanno votato contro il provvedimento. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Coraggio Italia hanno espresso voto contrario. Tra gli azzurri, che avevano lasciato libertà di coscienza, qualcuno si è smarcato. Tra questi, in particolare, Elio Vito, Renata Polverini e Simone Baldelli. Favorevole anche +Europa, con il presidente Riccardo Magi che ha dichiarato: “Se oggi il Parlamento legifera è per la lotta che hanno compiuto alcune persone in questo Paese”. E ha ringraziato Dj Fabo e la sua famiglia, Piergiorgio Welby, Davide Trentini e gli altri che si sono battuti affinché la morte dignitosa fosse un diritto.

Il sì è arrivato anche da Alternativa C’è, la componente dei fuoriusciti dai 5 stelle. Per LeU ha parlato Federico Fornaro: “Rigetto chi ci accusa di cultura della morte. Questa è una legge di libertà, non una libertà totale, avviene all’interno di una cornice. Aggiunge diritti, non ne toglie”.

Per Fratelli d’Italia la legge “rischia di sovvertire l’ordinamento”. I meloniani, attraverso la voce di Maria Carolina Varchi, hanno ribadito il loro no, così come Forza Italia che, con le parole di Pierantonio Zanettin, ha ricordato che per tradizione il partito lascerà la libertà di coscienza. Per il Pd ha parlato Graziano Delrio: “Al centro della discussione va messo il dovere di rispondere con un quadro legislativo a delle persone che vivono una situazione particolare”, ha detto, respingendo l’accusa al testo “di aprire la strada alla cultura eutanasica”. Per i 5 stelle ha parlato Gilda Sportiello: “Dobbiamo ascoltare quello che ci chiedono i cittadini, che hanno dimostrato di essere un po’ più avanti di noi”, ha detto.

Nel corso delle dichiarazioni di voto c’è stato uno scontro sulle parole di Giorgio Trizzino, parlamentare del gruppo Misto e autore di una delle proposte di legge che poi sono convogliate nel testo approvato oggi. Trizzino aveva dichiarato, in sostanza, di augurare a chi votava no di non doversi mai pentire di questa decisione. Parole che hanno suscitato urla e borbottìi e che poi sono state chiarite dopo l’intervento del forzista Palmieri.

I requisiti d’accesso alla morte medicalmente assistita, l’obiezione di coscienza, la relazione del medico: cosa prevede il provvedimento

Ma cosa prevede la legge? L’articolo 1, approvato l’8 marzo, disegna la cornice nella quale il suicidio assistito è legittimo. Questo il testo: “La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

Altrettanto importante è il secondo articolo, che spiega cos’è la morte medicalmente assistita. È bene ricordare che non parliamo di eutanasia, perché con questa legge viene consentita la morte del paziente solo se egli è in grado di esprimere una volontà attuale e, aiutato dai sanitari, di compiere l’ultimo gesto. Questa la parte più significativa del testo: “Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale“. Questo “atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere”.

Nel corso della discussione sull’articolo 3 – che disciplina presupposti e condizioni – è stato approvato un emendamento di Italia Viva. Al dispositivo redatto da Bazoli e Provenza è stata aggiunta una frase che esplicita che per accedere al suicidio assistito bisogna aver espressamente rifiutato, o interrotto, le cure palliative. Il testo, quindi, diventa questo: “Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista“.

Anche l’articolo 4, che spiega la procedura per attivare la richiesta, è stato modificato. Perché è stato approvato l’emendamento di Riccardo Magi. Quest’ultimo tabilisce che per appurare la presenza dei requisiti di accesso al suicidio assistito non saranno necessari due certificati – del medico di base e dello specialista, come stabiliva la formulazione originaria – ma ne basterà uno solo. La norma disciplina poi i dettagli burocratici della richiesta, che deve essere fatta in forma scritta (o in video, alla presenza di due testimoni, se non è possibile scrivere) e deve essere autenticata. Può essere revocata in qualsiasi momento.

Un ampio dibattito c’è stato durante la discussione dell’articolo 5, che disciplina le modalità della morte volontaria medicalmente assistita. È stato approvato l’emendamento di Riccardo Magi che chiedeva di eliminare il riferimento alle condizioni “sociali e familiari” del paziente. Elementi, questi, che secondo la prima formulazione avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal medico chiamato a redigere la relazione.

L’articolo 6, che disciplina l’obiezione di coscienza, è stato votato anche dal centrodestra. Il provvedimento riconosce che medici e personale sanitario possono dire “no” alla richiesta del paziente, come accade con l’aborto. Ma specifica che “gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione“. Come è stato fatto notare durante il dibattito, il mancato riferimento a potersi spostare da una regione a un’altra per poter accedere al proprio diritto potrebbe causare qualche problema.

L’articolo 7 riguarda, invece, l’istituzione di comitati per la valutazione clinica. Che dovranno essere presenti nelle varie aziende sanitarie locali.

L’ottavo e penultimo articolo, invece, garantisce lo scudo penale per i medici che per i medici, escludendone la punibilità in caso di assistenza al suicidio. La norma retroattiva: prevede anche una sorta di sanatoria nei confronti di chi è stato condannato per aver aiutato e supportato la persona a ricorrere alla morte medicalmente assistita. L’articolo 9 invece riguarda le disposizioni finali. Che, dopo il via libera definitivo, consentiranno l’operatività della legge. Una legge che deve ancora affrontare la prova di Palazzo Madama, ma che è attesa da molti. Da troppo tempo.

