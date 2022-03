Mario Draghi: “A Versailles un successo, raramente ho visto l’Ue così compatta”

Su energia e difesa “serve una risposta europea”. Non si è parlato di eurobond. Le sanzioni? “Anche più dure, ma c’è il rischio di trend protezionistici”. L’Ucraina nell’Ue? “Italia a favore, altri più cauti”

Il vertice “è stato veramente un successo, raramente ho visto l’Ue così compatta con uno spirito di solidarietà su tutti gli argomenti”, assicura Mario Draghi, al termine del Consiglio europeo di Versailles. “Occorre una risposta europea” alle diverse problematiche che si stanno acuendo con lo scoppio della guerra in Ucraina. Tuttavia “non si è parlato di eurobond, io stesso ho ritenuto che non fosse il momento. Ho presentato l’esigenza e la Commissione poi presenterà una proposta su come organizzare una risposta. Questi bisogni finanziari hanno una tale dimensione che non ha posto in nessun bilancio nazionale. La congiuntura deve prevedere una politica fiscale che continui ad essere espansiva, centrata sugli investimenti. Oppure gli obiettivi climatici e quelli della difesa non verranno conseguiti”.

Energia. Diversificare le fonti (“sia trovando altri fornitori di gas rispetto alla Russia, sia puntando maggiormente sulle rinnovabili”), fissare il tetto al prezzo del gas (“la Commissione al prossimo Consiglio europeo presenterà una proposta”), staccare il mercato dell’energia elettrica prodotta dalle rinnovabili da quella del gas, tassare gli extra-profitti delle società elettriche (con un gettito stimato in Europa a 200 miliardi di euro). Sono questi i quattro pilastri della strategia europea sull’energia descritti da Mario Draghi.

Difesa. Anche in materia di sicurezza, l’Ue ha deciso di rafforzare il coordinamento sulle spese su diversi fronti, perché “già oggi spendiamo in difesa il triplo della Federazione russa”, ma bisogna spendere meglio. “Certo, bisogna spendere tanto, sono grossissimi investimenti, ma già spendiamo tanto per la difesa” precisa Draghi, “quello che è fondamentale è il coordinamento, perché oggi andiamo un po’ tutti per conto nostro, mentre occorre definire una strategia europea di difesa. La nostra sicurezza è irrinunciabile, come lo è quella transatlantica, quindi abbiamo bisogno di una più forte difesa europea complementare a una Nato più forte”.

Regole. I bisogni finanziari dell’Ue per rispettare gli obiettivi di clima, difesa, energia “sono molto grandi. Secondo i calcoli della Commissione e assumendo che la mancanza che vogliamo riempire sulla difesa è lo 0,6%, il fabbisogno risulta essere pari a 1,5 o 2 o più trilioni di euro. Bisogna trovare un compromesso su dove trovare le risorse, a livello di bilancio nazionale questo spazio non c’è. Serve una risposta europea” sottolinea Draghi. “La discussione ha toccato le insufficienze di materie prime, tra cui l’agro-alimentare. La risposta è che se ciò si aggraverà occorrerà importare da altri Paesi, come Usa, Canada o Argentina. Ciò determina una necessità di riconsiderare tutto l’apparato regolatorio e questo argomento lo ritroviamo sugli aiuti di Stato, sul Patto di Stabilità. C’è la convinzione – ha assicurato Draghi – che la Commissione debba rivisitare temporaneamente le regole che ci hanno accompagnato in questi anni”.

Sanzioni. Le sanzioni adottate contro la Russia “sono molto pesanti e sono state adottate da tutti senza esitazioni”, soprattutto per rendere “meno probabile l’allargamento del conflitto”. Possono essere “anche più pesanti, l’importante è essere consapevoli che hanno un impatto su famiglie e imprese e, soprattutto, per il mantenimento della loro produzione” dice il premier. “Questa situazione se non affrontata ha il potenziale di fratturare il sistema economico Ue spingendolo verso il protezionismo”.

Economia di guerra. “Dobbiamo prepararci, ma questa non è assolutamente un’economia di guerra” assicura Mario Draghi. “Specialmente nell’approvigionarci di cose fondamentali come il cibo. Alcuni allarmi sui giornali di oggi sono esagerati”. “Dobbiamo ri-orientare le nostre fonti di approvvigionamento e ciò significa costruire delle nuove relazioni commerciali”.

Ucraina in Ue. “Il Consiglio europeo sostiene l’Ucraina nel perseguire il sentiero verso l’Ue. C’è grande disponibilità, c’è grande determinazione ad accelerare le procedure di adesione da parte di alcuni, ma c’è notevole cautela da parte di altri ancora”. L’Italia in particolare, sostiene l’ingresso dell’Ucraina, ha assicurato Draghi, commentando le parole deluse di Volodymyr Zelensky sugli esiti del summit di Versailles. “Le regole per entrare sono molto precise e prevedono un lungo periodo di riforme strutturali. Io sono il primo a pensare che un messaggio di incoraggiamento sarebbe d’aiuto ma occorre rispettare anche cosa dicono gli altri”.

