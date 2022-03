Il tweet inaspettato di Calenda: “I social ti fanno scoprire che tua figlia è partita per l’Ucraina”

“Vedi a cosa servono i social? A scoprire che tua figlia è diretta al confine ucraino. È che l’abbiamo cresciuta un tantino troppo indipendente”. Carlo Calenda commenta così la foto della figlia Tay sul proprio profilo Twitter.”In Polonia abbiamo incrociato dei camion del #comunedifucecchio che probabilmente va come noi alla frontiera con l’Ucraina”, ha scritto Tay Calenda, mestiere fotoreporter, 31 anni.

Lei è la prima figlia di Calenda, nata quando il leader di Azione aveva appena 16 anni. Calenda ha altri tre figli con la manager Violante Guidotti Bentivoglio, sua moglie.

È un padre molto fiero di Tay e non è la prima volta che sua figlia si reca a fotografare situazioni di conflitto. A fine novembre 2020 era stata coinvolta negli scontri di Parigi contro le violenze della polizia che, in quei giorni, aveva sparato gas lacrimogeni e granate. Le immagini della ragazza ferita, erano state rilanciate da un collettivo di fotografi francesi.

Sotto al tweet di Calenda padre ci sono centinaia di commenti. Chi fa battute sul fatto che abbia saputo del viaggio della figlia tramite i social, chi coglie l’occasione per suggerire che a partire non dovrebbero essere “i figli ma i capi di Stato”. Per lo più tra i commenti ci sono quelli di altri genitori. “Lei è una tosta, indipendente e responsabile come dimostrato in tante altre occasioni. Sono sicura che lo sarà ancora di più adesso”, e poi “Sono veramente bravi. Coraggiosi. Bisogna essere orgogliosi”.

Tay Calenda è fotoreporter ed è partita per il confine. Il leader di Azione orgoglioso della figlia

