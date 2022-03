Anche dopo l’invasione della Crimea, la politica italiana ha tenuto la testa sotto la sabbia, facendo finta di non vedere il problema dei problemi: la nostra dipendenza energetica rispetto ad un Paese come la Russia.

Abbiamo messo in mano il nostro destino ad un gruppo di oligarchi legati a doppio filo ad un regime come quello di Putin. E adesso siamo esposti, deboli e ricattabili.

Draghi ha definito tutto ciò “incredibile”, frutto di una “grande sottovalutazione della politica estera e internazionale”. Ma Draghi è un signore. La verità è molto più grave, perché legata alle velleità egemoniche e peracottare di due forze politiche ben precise: la Lega e il Movimento 5 stelle. Ma. Direi che le responsabilità del PD sono quelle maggiori.

C’è da dire che non siamo gli unici paesi europei in questo, abbiamo la Germania e tutto l’est a farci compagnia; questo non significa che sia comunque stato un errore.Che sia la volta buona che l’Europa si sveglia e iniziamo ad avere una strategia energetica nazionale e comunitaria che ci renda indipendenti?

C'è da dire che non siamo gli unici paesi europei in questo, abbiamo la Germania e tutto l'est a farci compagnia; questo non significa che sia comunque stato un errore.

