Iv: Renzi a FI e centristi, lavorare a polo buonsenso per 2023, c’è prateria

“Faccio una considerazione che tocca anche il rapporto politico con Forza Italia e con le altre forze politiche che stanno al centro dello schieramento. Si sta andando alle elezioni” del 2023, alle prossime elezioni serve “buon senso o ci ritroveremo nelle mani degli opposti estremismi. Questo polo del buonsenso io ho l’impressione che ci sia già questo, ma non ha un leader, perché i vari leader che ci sono immaginano di rappresentarlo, ma non lo rappresentano. Ma è un polo del buonsenso al quale dobbiamo lavorare e che tra il 2023 e il 2028 salverà l’Italia come abbiamo fatto con Draghi”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, durante un evento a Brescia a cui ha partecipato anche la ministra azzurra Mariastella Gelmini. “Io non credo, e so di ferire l’origine democristiana di molti, a un moderatismo di ritorno che riporti a un vecchio schema che non c’è più, ma il polo del buonsenso è nella logica dei fatti. Quelli che dicono sì a cambiare politiche energetiche, sì a Industria 4.0, sì a sbloccare gli impianti, sì all’Italia nell’Europa, sì a un Paese dove i diritti non vengono allontanati dai doveri”, ha aggiunto. “Da un lato – ha sottolineato Renzi -, c’è una destra radicale che insegue la Le Pen: la destra di Meloni e di Salvini non è la destra del Ppe e fa male al Paese. Dall’altro lato, c’è una sinistra che deve decidere che cosa fare da grande, non è pensabile che la prima cosa che dice è mettere più tasse, che è no gas e che dice che gli imprenditori sono dei potenziali evasori. È la sinistra che dice no a tutto, no Tav, no trivelle, alla fine, no brain? Questo è un tema che ha una prateria in mezzo al campo”.

