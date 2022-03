La disinformazione di Putin sui social va stroncata

C’è chi che nega l’evidenza di oltre 2 milioni di profughi disperati che fuggono mentre i cecchini russi bombardano.

C’è qualche anima bella (ma spesso profondamente in malafede) che diffonde sui social, quasi sullo stesso stampo di disinformazione bellica in stile Breznev che negava di avere occupato la Cecoslovacchia nel 1968 contro ogni evidenza e anche che il rogo del giovane Jan Palach fosse legato alla criminale invasione dell’Armata rossa piuttosto che a un gesto autolesionistico strumentalizzato in occidente, che nega l’evidenza di 2 milioni e 200mila profughi disperati che fuggono mentre i cecchini russi bombardano. Dopo 14 giorni dalla illegale e brutale invasione.

Ora anche il bombardamento di un ospedale pediatrico con vittime innocenti. Evidente crimine di guerra. Dicono costoro o meglio fanno scrivere sui loro post quasi identici, probabile frutto del famoso algoritmo putiniano già altre volte usato in altri contesti, che l’ospedale era vuoto mentre le immagini e video girati in loco documentano il massacro.

Sorvolando sul fatto che l’ospedale fosse già stato bombardato da giorni, fatto in sé criminale e che il Cremlino, nell’immediatezza del crimine, dichiarò in un primo tempo di volere indagare sul fatto. Evidentemente non negandolo ma cercando di scaricarne la responsabilità che è sua.

Ovviamenteimmediatamente il ministro degli esteri di Putin si è affrettato dopo pochi minuti a negare e addirittura ad accusare gli ucraini di non si sa cosa. Senza nessuna prova. Non poteva essere diversamente, a meno di credere possibile che venisse ammessa la responsabilità di un fatto che anche se avvenuto per errore (impossibile nella specie trattandosi di bombe e comunque ingiustificabile) resta un grave crimine.

Mi auguro che Facebook e gli altri social verifichino chi e come diffonde tramite costoro disinformazione a piene mani che offende intelligenza nostra e soprattutto le vittime innocenti di una guerra criminale come tale condotta in mille modi, escludendoli dai social.

La disinformazione di Putin sui social va stroncata ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo