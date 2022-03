Primo Levi contro Di Cesare

Questi pseudo filosofi da 2 soldi ,bucati, mi fanno ribrezzo In realtà ha detto diverse cazzate. Per esempio che quella Ucraina non può essere definita resistenza perché non è come quella italiana della II guerra mondiale, che combatteva una guerra civile. Per lei si ottiene lo status di “resistenti” solo se si combatte contro i propri compatrioti. Forse il giorno che a scuola spiegarono che la resistenza italiana era anche contro l’invasore nazista, la “filosofa” era assente.Ma nessuno l’ha fermata per dirle che la stava sparando grossa? non solo non l’hanno fermata. Ma è stata anche invitata proprio per questo motivo. Con la scusa della libertà di informazione il talkshow del giovedì della 7 ora ha sostituito i No-Vax con i si Putin. Vedrete che li daranno una rubrica fissa.Sia in questa occasione che in altre del caso pandemia covid-19, mi hanno disturbato non poco tesi e ragionamenti espressi da professori e filosofi. Forse, come ha detto RENZI rispondendo su uno di questi casi, quando uno ha troppa intelligenza, dovrebbe usarne di meno…cara professoressa (per essere filosofi ci vuole di piu’) sono più forti la sicumera e la presunzione che gli argomenti. Non fanno un buon servizio al pubblico ne’ lei e ne’ chi la invita ai talk show.Mi ha disturbato molto ascoltare sia la Di Cesare che Orsini nella loro tenace teoria del dover comprendere le diverse posizioni ma, ancora di più, mi ha disturbato Formigli nel suo voler comprendere e giustificare tali teorie.Il peggio è che questi due ora ce li troveremo in tutti i talk, Orsini oltre al tampone si sarà fatto una Red Bull prima di entrare in studio, quell’altra manco sa cosa è stata la resistenza. Ma davvero sono professori questi.Credo che la posizione di Primo Levi fosse più complessa e irriducibile ai crismi di un talk. Ritengo questa frase come espressione di un impasse assoluto della ragione tesa a darsi una spiegazione, ma che questo non deve gettare ulteriormente nello smarrimento perché spesso darsi una spiegazione non serve, anzi forse aiuta a dare una giustificazione dell’accaduto. Questo non significa però limitare la nostra incessante ricerca di darsi una spiegazione. Come tale questa non può fermarsi. In tal senso il riferimento di Donatella Di Cesare a Primo Levi.

Primo Levi contro Di Cesare

La filosofa del “punto di vista diverso da quello che prevale” sulla guerra di Putin, a furia di contestare “le semplificazioni” (che poi sarebbero i fatti: chi ha invaso chi?) è scivolata su un dettaglio decisivo, facendo dire all’autore di “Se questo è un uomo” il contrario di quel che dice. Gli spettatori dovrebbero sapere anche questo.

“Sono stata a Piazza pulita per esprimere un punto di vista diverso da quello che prevale”. Così twitta Donatella Di Cesare, filosofa teoretica, recente protagonista nel circo Barnun dei talk, grazie al domatore Formigli. Il quale, dopo le meritate critiche incassate dalla nuova coppia “è stata tua la colpa” Orsini-Di Cesare, ha deciso di insistere: “Trattare i telespettatori da bambini è un vecchio riflesso che speravamo scomparso. Per questo ospiteremo nuovamente Donatella Di Cesare e Alessandro Orsini”. E tutto va bene, gli spettatori non vanno trattati da bambini. Però nemmeno turlupinati con affermazioni che possono indurre in fraintendimenti.

Ieri, mentre con le sue contro-semplificazioni filosofiche riusciva a far perdere le staffe persino a un anacoreta come Mario Calabresi, Di Cesare ha preso una topica, e si spera non fosse voluta. Ha detto che bisogna comprendere le motivazioni dei conflitti, e blabla, perché, come diceva anche Primo Levi, “comprendere non è giustificare”. Peccato che Primo Levi avesse detto proprio l’opposto. Nell’Appendice del 1976 a Se questo è un uomo, in cui rispondeva alle questioni più spesso sollevate dal suo libro, scriveva che “forse quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve comprendere, perché comprendere è quasi giustificare”. E anche questo, caro Formigli, gli spettatori non bambini avrebbero diritto di saperlo.

Primo Levi contro Di Cesare ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo