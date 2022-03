PUTIN OK SI E SMASCHERATO MA NON DIMENTICHIAMO TRUMP.Fino a quando l’Europa non sarà autonoma da Nato e Russia ma unita come nazione ci troveremo a queste diatribe.

PUTIN OK SI E SMASCHERATO MA NON DIMENTICHIAMO TRUMP.Ci manca solo che ridiventi presidente ,questo squilibrato,e siamo a “posto”per sempre!Bella coppia di farabutti, senza scrupoli, il loro credo è il potere e disprezzano chi non lo ha. Informate quanti fra i nostri (miserrimi, peraltro) onorevoli si sono affannati a baciare la pantofola (per non dire di peggio ..) sia al dittatore Putin quanto al disordinato quanto pericoloso Trump. Fascismi, nazionalismi e populismi sono la minaccia della civiltà democratica Trump è un pericolo per le democrazie europee non sa nemmeno cosa sia la democrazia : e purtroppo, stanno – tutti e questi deleteri fenomeni socio/politici – lievitando in modo davvero allarmante.Trump e Putin amici di Giuseppi Salvini e Meloni Berlusca era pappa e ciccia con Putin l’era il suo amico.Sommando Putin, Trump corea del nord, forse Corea del sud, Cina, ecc… prevedo guai nei prossimi anni purtroppo. Democrazia difenditi, se ci riuscirai …..

Mi sembra che quando il mondo aveva le zone di Influenza,Unione Sovietica, e U.S.A..Fino al dissolvimento dell’ Unione Sovietica, non c’erano guerre ma solo. Movimenti armati di statarelli per governare il proprio governo. Così dopo il 1990.vediamo Afghanistan, Jugoslavia, Iraq, Libia, Siria, tentativi,di cambiare i governi ,Ucraina, Venezuela, Siria,Marocco,Turchia, Bielorussia,eletti democraticamente. Sta a noi valutare questi avvenimenti.O ha chi aggiornato??

Fino a quando l’Europa non sarà autonoma da Nato e Russia ma unita come nazione ci troveremo in queste diatribe.Ma sull Europa dei 27 stendiamo un velo pietoso…avrebbe potuto sventare la guerra se mesi fa con un azione diplomatica avesse costretto ad un accordo russi e Ucraini.Perciò. Non è necessario che qualcuno faccia del male all’Europa.Lo facciamo da soli, l’Europa è diventata solo burocrazia solo tanti divieti e nessuna politica di aggregazione fra i Paesi.Questo è un futuro che ci sta inseguendo come europei, che dobbiamo allontanare come europei di un’unica Nazione, gli Stati Uniti d’Europa. Il tempo è scaduto o sta per scadere.

AVETE DIMENTICATO TRUMP?

Mentre Putin vuole ridisegnate i confini dell’Europa con la guerra, c’è chi in occidente tenta di ridisegnare quelli della libertà e della democrazia. Avviene negli Usa, precisamente, dove Trump fa sponda al suo amico Putin.

L’ha definito un genio per la sua “operazione speciale” in Ucraina, ha ribadito che la Nato è obsoleta e andrà abbandonata, ha sempre disprezzato l’UE e anche l’Europa come espressione di un sistema culturale che non capisce e di una politica che non condivide.

Trump, che vinse contro Illary Clinton con l’aiuto della guerra ibrida della Russia, che trattò il ritiro dall’Afganistan coi Talebani, che Biden fece malissimo a non stracciare, continua a considerare l’elezione di Biden un furto organizzato in combutta con l’Europa. E torna alla carica più reazionario e vendicativo che mai.

Se alle prossime elezioni di medio termine i suoi repubblicani otterranno la maggioranza in Parlamento, in Europa potremo godere della pax trumpiana.

Meglio un mondo “semplificato” con il Sud America agli Usa, l’Asia alla Cina e l’Europa alla Russia. Africa e Medio Oriente possono essere divisi in tre sfere d’influenza agevolmente.

In tre si trattano meglio gli affari e c’è più spazio senza quei rompicoglioni degli Europei, con le loro idee strambe sui diritti civili e il wellfare.

