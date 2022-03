Sulla benzina accise al 55%, produrla costa solo 87 centesimi al litro

Il prezzo record dei carburanti sconta accise al 55%. Che si sono consolidate, balzello dopo balzello, dai tempi della caduta di Addis Abeba alle auto Euro6.

Come in una diafania, gli 1,08 euro di peso fiscale sulla benzina sono formati di decine di aumenti con cui, dalle prime automobili che sbuffavano a fianco delle case cantoniere fino alle moderne auto Euro6, lo Stato italiano ha finanziato ogni sua impresa e ogni momento di difficoltà…#benzina #accise #guerra.

Non solo accise, questa è speculazione finanziaria. Il carburante che si vende ora è stato prodotto da petrolio acquistato mesi fa, ancora prima della guerra..

A parte le accise che ci sono sempre state lo stato dovrebbe controllare e mettere dei paletti ai grossi produttori che si stanno gonfiando le tasche in previsione di mesi magri..

Esiste lo stato di emergenza sanitaria, lo stato di emergenza per la guerra Russia-Ucraina, ma non esiste lo stato di emergenza ECONOMICA! Per quanto riguarda i prezzi del carburante potrebbe intervenire il governo non solo togliendo le vecchie accise ma determinando un prezzo equo per tutta l’Italia, confrontandosi con gli stessi prezzi che vengono praticati negli altri Paesi Europei. La speculazione praticata giornalmente di ora in ora è sotto gli occhi di tutti. Se non interviene il governo, di chi è la responsabilità di risolvere questo danno economico che danneggia tutti i cittadini italiani?.

Il governo/i non vuole proprio aiutare gli italiani.Basterebbe poco, decidere di togliere momentaneamente le accise e magari rimetterle se proprio non se ne può fare a meno quando questo momento sarà passato..Invece pensa sempre a elargire soldi sotto forma di sostegno per tenere per le palle gli Italiani.PERCIò. Non le toglieranno, ricordate anche le 40 lire al litro decise dal governo D’Alema per finanziare la guerra in Bosnia, perdete tempo, le accise sui carburanti, sono un enorme entrata che nessun governo italiano vorrà mai perdere, accise per sempre (le aumenteranno al caso)…accise a loro.Siete dei criminali, andreste denunciati tutti per truffa.

Il prezzo record dei carburanti sconta accise record. Che si sono consolidate, balzello dopo balzello, dai tempi della caduta di Addis Abeba alle auto Euro6

È vero, noi consumatori del 2022 paghiamo ancora oggi a un Fisco patafisico la guerra d’Abissinia, ma prima di tutto viene il rigore dei dati numerici. La rilevazione settimanale del ministero della Transizione dice che lunedì 7 marzo la benzina costava in media 1,95 euro al litro di cui 1,08 euro di penalizzazione fiscale e 87 centesimi di prezzo industriale. Il gasolio 1,82 al litro di cui 94 centesimi di disincentivo fiscale e 88 centesimi di prezzo industriale. Sì, sono le tasse più alte a rendere la benzina più cara del gasolio, il quale in realtà ha un prezzo di mercato più salato della verde.

E tolte le tasse il costo dei carburanti italiani è più basso della media europea. In termini percentuali, la penalizzazione del Fisco sui carburanti è il 55% del costo finale della benzina e il 51% del prezzo totale del gasolio. Per gli adoratori del dettaglio, alla rilevazione di lunedì 7 marzo sulla benzina l’accisa è pari a 72,8 centesimi e l’Iva 35,2 centesimi. Per il diesel, 61,7 di accisa e 32,9 di Iva al 22%.

La guerra d’Abissinia

Come in una diafania, gli 1,08 euro di peso fiscale sulla benzina sono formati di decine di aumenti con cui, dalle prime automobili che sbuffavano a fianco delle case cantoniere fino alle moderne auto Euro6, lo Stato italiano ha finanziato ogni sua impresa e ogni momento di difficoltà. Era il 1935 quando (si perdoni la grandinata di lettere maiuscole) Sua Eccellenza il Capo del Governo Cavalier Benito Mussolini decise di usare le accise sulla benzina per dare soldi alla guerra d’Abissinia e creare il suo effimero impero. Aggiunse un’accisa salatissima di ben 1 lira e 90 centesimi, pari a un rincaro improvviso di ben 2,19 euro di oggi. Ma le auto erano pochissime, avevano ruote a raggi, i bambini e i cani rincorrevano le automobili sulla strada e chi poteva permettersi il lusso estremo di una vettura poteva concedersi anche un rincaro così scottante.

Dall’una tantum all’una semper

Nel Paese con il fisco più fantasioso e affamato del mondo le tasse sui carburanti sono state lo strumento più ricorrente per fare fronte a situazioni di emergenza. I decreti di rincaro fiscale non hanno mai espresso in modo chiaro i motivi e la durata delle nuove accise così, a emergenza finita, i Governi con elegante distrazione si sono sempre scordati di togliere la tassa di scopo. A parole erano «una tantum», nei fatti restavano «una semper». La terribile guerra in Bosnia (23,11 lire al litro) fu l’unico caso trasparente di finalità con data di scadenza (fino al 31 dicembre 1996), però pochi giorni prima della scadenza, la solita elegante distrazione rese stabile per sempre il rincaro fiscale.

Suez, il Belice e gli altri

Oltre alla guerra d’Abissinia, le accise furono aumentate per pagare i danni e le ricostruzioni delle grandi tragedie del Vaiont (10 lire, ottobre ’63) e dell’Irpinia (’80 con 75 lire di aumento) e gli interventi umanitari in Libano (205 lire nel 1983, divise in due comode rate). E poi altre 14 lire per affrontare la crisi internazionale del canale di Suez del 1956; altre 9,6 lire (Ige esclusa) per i danni dell’alluvione di Venezia e Firenze del 4 novembre 1966; ancora 10,07 lire per il terremoto del Belice del ’68; altre 99,8 lire per il terremoto del Friuli del maggio ’76. E a ogni rifornimento insieme con l’automobile camminano i fantasmi della marcia senza tempo del Regio Esercito verso Addis Abeba.

