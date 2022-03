Donald Trump, “Putin non si fermerà. Rischiamo la Terza Guerra Mondiale”

“Se pensate che Putin si fermerà, andrà sempre peggio. Non lo accetterà e non abbiamo nessuno che gli parli. Avevate qualcuno che poteva parlare con lui ed ero io”. Lo ha dichiarato l’ex presidente americano, Donald Trump, in un passaggio del suo comizio a Florence, nella Carolina del Sud, dedicato alla crisi in Ucraina.

Trump, riportano i media americani, ha criticato la gestione da parte del presidente Joe Biden del ruolo degli Stati Uniti nel conflitto tra Russia e Ucraina: “Non mi piace diffondere paura, ma questo conflitto può portarci alla Terza guerra Mondiale”. Il tycoon ha detto che gli Stati Uniti devono far capire al presidente russo Vladimir Putin che affronterà “cocenti conseguenze” se non fermerà l’attacco all’Ucraina. “Io – ha aggiunto – sono l’unico presidente in quattro decenni che non ha fatto entrare gli Stati Uniti in un conflitto. Con me l’America era rispettata, con Joe Biden non è nè temuta nè rispettata”.

Donald Trump non ha ancora ufficializzato la sua candidatura ma ha promesso ai suoi sostenitori che i repubblicani riprenderanno il Congresso, la Camera, il Senato, e nel 2024, anno delle presidenziali, la “bellissima Casa Bianca”. L’ex presidente ha parlato per meno di un’ora, è sembrato meno ispirato rispetto a precedenti comizi in Texas e Arizona, le due altre tappe di questo tour del 2022. Ma ha lanciato un paio di messaggi forti. Con quel riferimento alla “bellissima Casa Bianca” è stato un pò come se il tycoon si fosse candidato, ma probabilmente lo farà dopo il risultato delle elezioni di novembre, quando saprà di poter contare su un Congresso in mano ai repubblicani, dati per grandi favoriti, sia alla Camera sia al Senato, dai molti sondaggi, compresi quelli allestiti dai progressisti. Quello, ha fatto capire Trump – e questo è il secondo messaggio – potrebbe essere il momento in cui i conservatori sferreranno l’attacco ai regolamenti elettorali per “sigillare la vittoria”, anche forzando la mano.

Con il pieno controllo del Congresso, verranno prese “misure” per “garantire elezioni regolari”. “Noi – ha promesso. – dobbiamo assicurarci che i radicali democratici non possano rubare le elezioni, dobbiamo fare in modo che ogni elezione sia sicura e corretta. Ce le hanno rubate già e non possiamo permettere che risucceda ancora”. In che modo non lo ha spiegato, ma deve essere suonato un campanello d’allarme per i Democratici, già preoccupati dalle restrizioni di voto adottate in molti Stati a guida repubblicana. “Tra otto mesi – ha aggiunto – il popolo della South Carolina manderà a casa i radicali democratici. E tutti insieme metteremo fine una volta per tutte alla carriera di Nancy Pelosi”. Per il resto, il solito Trump che rilancia le accuse di brogli, difende la libera circolazione delle armi, parla di insegnare “storia patriottica” nelle scuole, definisce il ritiro dall’Afghanistan uno degli “eventi più bui della storia americana”, invoca la chiusura dei confini a sud per fermare l'”invasione di clandestini” e promette di fermare il “bagno di sangue” che sconvolge le città a guida democratica, “travolte dalla criminalità”.

“Gli americani – ha concluso, scatenando l’ovazione finale dei sostenitori – si inginocchiano a Dio, e soltanto davanti a Dio. Noi siamo un solo popolo, una sola famiglia, insieme siamo imbattibili e invincibili. Insieme, la nostra vittoria sarà inevitabile. Noi renderemo di nuovo l’America potente, forte, orgogliosa, ricca, sicura e grande”

